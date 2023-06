i Autor: Shutterstock Jak prać buty w zmywarce

Czy jest jakiś nowy skuteczny sposób na czyszczenie butów? Oczywiście! W sieci pojawił się wyjątkowo oryginalny trik, który pozwoli szybko i skutecznie prać buty. Cała tajemnica polega na tym, że zamiast pralki należy wykorzystać do tego zmywarkę do naczyń. Tak, to nie żart! Dzięki tej metodzie buty będą idealnie czyste. Należy jednak przestrzegać pewnych zasad, aby nie zniszczyć obuwia. Dowiedz się, jak krok po kroku prać buty w zmywarce.