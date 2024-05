Szok! Krowa zaatakowała pielgrzymów! Jedna osoba walczy o życie

Nie zgadniesz, do czego porównano Meghan Markle! Wielu skrzywi się na samą myśl

Nieprawdopodobne zdarzenie na pielgrzymce! W dodatku to podobno nie był wcale pierwszy raz, kiedy... pielgrzymi zostali zaatakowani przez rozjuszoną krowę. Zdarzenie miało miejsce w Hiszpanii, na bardzo popularnym szlaku, który ciągnie się także przez Polskę - Drodze Świętego Jakuba, czyli Camino del Santiago. Co roku różne odcinki malowniczej trasy przemierzają osoby zmierzające do katedry w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. W sobotę, 4 maja rano dwie osoby w wieku 64 i 69 lat szły Drogą Świętego Jakuba w gminie Navarredonda de Salvatierra w gminie Frades de la Sierra. Mijali malownicze pastwiska, ale w pewnym momencie sielanka się skończyła...

Skopani turyści zostali ranni, a jedna osoba musiała być zabrana do szpitala w Salamance śmigłowcem ratunkowym

Jak podają hiszpańskie lokalne media, przechodzący pielgrzymi z nieznanych przyczyn rozdrażnili pasącą się na pastwisku krowę. Prawdopodobnie była to krowa w towarzystwie cielaków, przekonana, że osoby idące szlakiem stanowią jakieś zagrożenie. Zwierzę nieoczekiwanie rzuciło się na pielgrzymów. Skopani turyści zostali ranni, a jedna osoba musiała być zabrana do szpitala w Salamance śmigłowcem ratunkowym. Druga pojechała tam karetką pogotowia. Na miejscu byli wtedy także inni pielgrzymi, oni zdołali uciec na drzewo. To kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem krów na Drodze Świętego Jakuba w ciągu zaledwie paru tygodni!

