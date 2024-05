Roksana Węgiel szczerze o kopertach z pieniędzmi! Ciekawe, co na to goście ślubni

Agnieszka Woźniak-Starak to prawdziwa podpora TVN, która rzucana jest przez kierownictwo na różne odcinki. Po tym, gdy wraz z innymi prowadzącymi straciła pracę w "Dzień dobry TVN", zaproponowano jej angaż w show "Mam Talent". Prezenterka propozycję przyjęła i sprawdziła się bardzo dobrze. Raz tylko jej zachowanie wywołało prawdziwą burzę. Chodziło o naciśnięcie tzw. złotego guzika po występie psa i jego pani. Sprawiło to, że psio-ludzki duet awansował do kolejnego etapu. Argumentem było to... że Agnieszka Woźniak zawsze się wzrusza, gdy... widzi psy. Cóż... O tamtym incydencie wszyscy zdążyli już zapomnieć. Wielkimi krokami zbliża się bowiem finał "Mam Talent". Tuż przed nim prezenterka znów zaskoczyła, ale na zupełnie innej płaszczyźnie.

Agnieszka Woźniak-Starak z nową fryzurą. Skomentowała nawet Ola Kwaśniewska

Prowadząca "Mam Talent" w TVN zrobiła bowiem prawdziwą rewolucję na... swojej głowie. Agnieszka Woźniak-Starak pochwaliła się nową fryzurą. Prezenterka ma teraz grzywkę i nieco jaśniejsze włosy. Pozornie zmiana niewielka, a jednak Agnieszka Woźniak-Starak wygląda zupełnie inaczej. - Po prostu piątek - tak podpisała fotkę. Na metamorfozę gwiazdy TVN zwrócili uwagę internauci. W tym sama Ola Kwaśniewska, córka byłego prezydenta RP! - No po prostu - napisała prezydentówna i dodała dwie emotki: uśmiechniętą buźkę i ogień. Oznacza to, że prowadzącej "Mam Talent" w nowym uczesaniu do twarzy. Podobne zdanie mają inni użytkownicy Instagrama. "Pięknie Pani wygląda", "Nowy kolor i grzywka. Fantastycznie", "No uwielbiam po prostu" - czytamy w komentarzach pod zdjęciem.

