Tłum prowadzących TRACI PRACĘ w "Dzień dobry TVN"! Rozenek, Woźniak-Starak, Ohme... Kto jeszcze?

Stacja TVN wydała oświadczenie w związku ze zmianami, jakie szykuje w programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN". Okazuje się, że kilka osób straciło pracę! Anna Kalczyńska, Andrzej Sołysik, Małgorzata Ohme... "Kończymy kolejny sezon "Dzień Dobry TVN". Z całego serca dziękujemy naszym dotychczasowym prowadzącym Ani Kalczyńskiej, Andrzejowi Sołtysikowi, Małgosi Ohme za wspaniałą współpracę, ich profesjonalizm, uśmiech, otwartość na drugiego człowieka. To wyjątkowa przygoda, która połączyła wszystkich w naszej redakcji. Jesteśmy im wdzięczni za każdy dzień spędzony wspólnie przy pracy nad programem. Anno, Andrzeju, Małgosiu, to dzięki Wam widzowie rozpoczynali poranki z energią i uśmiechem", czytamy. To nie wszystko. Okazuje się, że z programem żegna się też Agnieszka Woźniak-Starak oraz Małgorzata Rozenek-Majdan.

"Wiemy, że zmiany nie są łatwe, wywołują dużo emocji, które szanujemy. Równocześnie otwierają nowe drzwi, dlatego już dziś trzymamy kciuki za Agnieszkę Woźniak-Starak, na którą czeka kolejny projekt w naszej stacji oraz rola prowadzącej podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych", podaje stacja TVN. "Małgosi Rozenek-Majdan w imieniu całej redakcji życzymy kolejnych zawodowych sukcesów. Bardzo dziękujemy za czas spędzony z nami w “Dzień Dobry TVN”. Już wkrótce poinformujemy o jej nowym programie", czytamy.

Wirtualne Media nieoficjalne ustaliły, że pracę ma też stracić Filip Chajzer.

Wielkie zmiany w "Dzień dobry TVN". Nowe duety. Kto będzie prowadził śniadaniówkę?

Nowy duet w "Dzień Dobry TVN" stworzą Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Jesienią "Dzień Dobry TVN" czekają zmiany, o których stacja będzie "informować niebawem". Prowadzący pojawią się w nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński.

