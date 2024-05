Skąd on to wiedział?!

Potężny pożar fabryki w Berlinie

Informacje o potężnym pożarze w Berlinie, do którego doszło 3 maja, przekazał Polsat News. - Budynek na czterech piętrach jest obecnie całkowicie spalony. Część budynku już się zawaliła (...) Ognia nie da się już opanować od wewnątrz - przekazał cytowany przez portal rzecznik berlińskiej straży pożarnej Adrian Wentzel.

Strażak potwierdził też doniesienia, o niebezpieczeństwie czyhającym na okolicznych mieszkańców. - Możemy potwierdzić, że w budynku palą się chemikalia. Magazynowano tam kwas siarkowy i cyjanek miedzi. Istnieje ryzyko, że utworzy się cyjanowodór i uniesie w powietrze wraz z dymem (...) Ratownicy noszą kombinezony ochronne, aby chronić się przed toksycznymi chemikaliami - wyjaśnił.

Straż pożarna zaapelowała do mieszkańców, aby unikali terenu wokół firmy, i pozamykali okna oraz drzwi. Zaś władze zdecydowały także o natychmiastowym wstrzymaniu zajęć lekcyjnych w okolicznych szkołach.

Na miejscu z ogniem walczy 160 strażaków.

In #Lichterfelde sind 170 Kräfte im Einsatz. Es brennt ein Fabrikgebäude, in dem auch Chemikalien gelagert sind. Neben der #Brandbekämpfung werden kontinuierlich Luftmessungen im Stadt- und Einsatzgebiet durchgeführt.Wie üblich bei Großbränden: meiden sie verrauchte Bereiche! pic.twitter.com/bVueLDHnPe— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 3, 2024

Płonie fabryka produkująca broń

Jak podaje Polsat News, płonący zakład metalurgiczny w Berlinie należy do firmy Diehl Metal będącej częścią Diehl Stiftung & Co. KG. Jednym z elementów działalności spółki jest przemysł obronny. Co ważne, z informacji udostępnionych na stronie producenta wiadomo, że firma ta zajmuje się między innymi produkcją pocisków rakietowych klasy ziemia-powietrze IRIS-T. Warto dodać, ze broń ta znajdowała się w pakietach pomocy wojskowej, które niemieckie władze kierowały do Kijowa, na użytek Sił Zbrojnych Ukrainy.