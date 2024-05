Zachód wyśle wojska na Ukrainę? Prezydent wymienia kraje, wspomina o Polsce

Prezydent Francji znów mówi o możliwości wysłania wojsk na Ukrainę przez Zachód. Podaje warunek, wspomina o zagrożeniu dla Polski

Czy wojna na Ukrainie zmieni się w wojnę NATO z Rosją? Obawy o to nie ustają, a ostatnie słowa Emmanuela Macrona mogą wywoływać szczególny niepokój. Państwa zachodnie mogą wysłać wojska na wojnę na Ukrainie, bo w razie wygranej Władimira Putina kolejne kraje będą zagrożone, również Polska - takie stwierdzenia wypowiedział prezydent Francji. “Gdyby Rosjanie przedarli się przez linię frontu i pojawiła się ukraińska prośba, powinniśmy zadać sobie pytanie o wysłanie zachodnich wojsk na Ukrainę” – powiedział Macron w opublikowanym w czwartek, 2 maja wywiadzie dla „The Economist”. "Jeśli Rosja wygra na Ukrainie, Europa nie będzie bezpieczna, a Rosja na tym nie poprzestanie” – powiedział polityk, wymieniając wśród najbardziej zagrożonych krajów Mołdawię, Rumunię, Polskę i Litwę. Dodał również, że nie powinniśmy liczyć na wieczne amerykańskie wsparcie, bo choć „nie ma dziś mowy o odsunięciu NATO na bok”, to "musimy przygotować się do ochrony samych siebie”.

"Jesteśmy przekonani, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie"

Pod koniec lutego prezydent Francji nieoczekiwanie i po raz pierwszy od wybuchu wojny stwierdził wprost, że "nie wyklucza" wysłania na Ukrainę zachodnich żołnierzy, choć obecnie nie ma zgody w tej sprawie ani nie zostały podjęte żadne decyzje. "Jesteśmy przekonani, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę. Zrobimy wszystko, co musimy, aby Rosja nie wygrała" - mówił Macron. "Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy, mamy tu wspólne stanowisko" - komentował Donald Tusk, a Władimir Putin w swoim przemówieniu zagroził nawet wojną nuklearną. Jak powiedział, kraje Zachodu „muszą zrozumieć, że my też mamy broń, która może razić cele na ich terytorium. To wszystko naprawdę grozi konfliktem z użyciem broni nuklearnej i zniszczeniem cywilizacji. Czy oni tego nie rozumieją?”.

Sonda Czy wysłanie zachodnich wojsk na Ukrainę to dobry pomysł? Tak Nie Tylko w ostateczności Nie wiem

Macron names conditions for sending Western troops to Ukraine French President Emmanuel Macron has not ruled out the possibility of sending Western troops to Ukraine if Russia manages to break through the frontline and Kyiv makes a corresponding request.The main task… pic.twitter.com/czVqeNJxhg— NEXTA (@nexta_tv) May 2, 2024

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty i znani ludzie! 10/10 tylko dla bystrzaka Pytanie 1 z 10 Kto powiedział: "Więcej światła!"? Archimedes Lech Wałęsa Johann Wolfgang Goethe Dalej