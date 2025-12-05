Nie żyje Beata Redo-Dobber. Ceniona reżyserka miała 63 lata

Zmarła Beata Redo-Dobber. Ceniona reżyserka odeszła 26 listopada 2025 w wieku 63 lat. Przykrą wiadomość o jej śmierci przekazała łódzka Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Artystka od wielu lat związana była z uczelnią, a szczególnie Katedrą Wokalistyki.

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem informujemy o śmierci naszej wykładowczyni Beaty Redo-Dobber – reżyserki, aktorki, choreografki, scenografki i autorki kostiumów, od wielu lat związanej z Katedrą Wokalistyki. Zmarła 26 listopada 2025 w wieku 63 lat - przekazano w oświadczeniu.

Artystkę pożegnała Ewa Kasprzyk. Aktorka opublikowała na swoim Instagramie nekrolog zmarłej, do którego dodała poruszający wpis.

Z ogromnym smutkiem zamieszczam ten nekrolog! Dla wszystkich ktorzy ją znali i kochali stratą i ból . Beatko zawsze będziesz w moim sercu ! Oddaną sprawie , zaangażowana na 100%. Teatr ,opera ,balet ,kostiumy, choreografia to była strawa dla Twojej duszy. Dziękuję Ci za pomoc przy moim ostatnim spektaklu ! Serce mi pęka - napisała.

Żal po śmierci Redo-Dobber wyraził również Anna Korcz.

Ceremonia pożegnalna Beaty Redo-Dobber odbędzie się w środę 10 grudnia 2025 w Warszawie. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14:30 w Sali Pożegnań B na Cmentarzu Północnym przy ul. Kazimierza Wóycickiego 14.

Beata Redo-Dobber: Ceniona reżyserka i wykładowczyni

Jej odejście jest ogromnym ciosem dla rodziny oraz świata opery i teatru. Beata Redo-Dobber była nie tylko cenioną reżyserką, ale również utalentowaną muzycznie aktorką. Ukończyła Wydział Aktorski krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jeszcze jako studentka związała się ze Starym Teatrem, w którym pracowała przez ponad dziesięć lat.

Z czasem przeszła z aktorstwa do reżyserii i została i szybko zdobyła uznanie. Zadebiutowała realizując jednocześnie dwie sztuki - "Stara panna i złodziej" oraz "Telefon" G.C. Menttiego w Operze w Norymberdze. Jak przypomina Akademia Muzyczna, Redo-Dobber współpracowała z najwybitniejszymi twórcami operowego świata w Polsce i za granicą. Ponad dwadzieścia lat była związana z Teatrem Wielkim - Operą Narodową.

Beata Redo-Dobber dd kilku lat spełniała się również jako wykładowczyni. Na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie szkoliła kolejne pokolenie młodych śpiewaków.

