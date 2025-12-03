Nie żyje Paweł Hartlieb. Aktor i były mąż Doroty Szelągowskiej zmarł nagle w wieku 51 lat

Zmarł Paweł Hartlieb. O śmierci aktora i piosenkarza poinformowali przedstawiciele Kwartetu Szafa Gra, z którym przez wiele lat był związany. Artysta odszedł niespodziewanie. Miał zaledwie 51 lat. Był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej, z którą doczekał się syna Antoniego.

Nie żyje Paweł Hartlieb. Aktor i piosenkarz miał zaledwie 51 lat

W dniu pogrzebu zaledwie 11-letnieg Nikodema Mareckiego polskie środowisko filmowe pożegnało również innego aktora. Paweł Hartlieb zmarł niespodziewanie w środę, 3 grudnia. Uzdolniony artysta miał zaledwie 51 lat. Przykrą wiadomość o jego śmierci przekazali przedstawiciele Kwartetu Szafa Gra.

Paweł Hartlieb urodził się w 4 września 1974 roku w Warszawie. W 1994 roku dołączył do zespołu Teatru Buffo, z którym był związany do 2002 roku. W warszawskim teatrze poznał artystów, z którymi współtworzył Kwartet Szafa Gra.

Dzisiaj odszedł Paweł Hartlieb. Poznaliśmy się w teatrze Buffo gdzie graliśmy razem w wielu spektaklach. Po powstaniu Szafy występował z nami przez parę lat. Opuścił nas 11 lat temu mając inne plany na życie. Smutno nam bardzo, odpoczywaj Pawełku w spokoju - przekazano w krótkim oświadczeniu.

Hartlieb występował głównie na scenie. Rozwijał się jako aktor oraz piosenkarz. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci artysty.

Paweł Hartlieb był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej. Szybko się rozstali

Przed laty Paweł Hartlieb związany był z Dorotą Szelągowską (45 l.). Pobrali się, gdy byli bardzo młodzi, a przyszła gwiazda telewizji była wtedy w trzecim miesiącu ciąży. Małżeństwo nie przetrwało zbyt długo, a syn pary jest już dorosły i nosi nazwisko ojczyma. Po rozwodzie Szelągowska związała się bowiem z Adamem Sztabą, który razem z nią wychował chłopca.

Antek, odkąd skończył rok, był wychowywany przez Adama Sztabę, mojego byłego męża, który przejął nad nim opiekę. I kiedy miał 14-15 lat, zmienił nazwisko na nazwisko Adama. Jego biologiczny tata wyraził na to zgodę i Antek od tamtego momentu nosi nazwisko swojego przybranego taty, który go wychował - mówiła Szelągowska w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

