Nie żyje Paweł Hartlieb. Aktor i piosenkarz miał zaledwie 51 lat

W dniu pogrzebu zaledwie 11-letnieg Nikodema Mareckiego polskie środowisko filmowe pożegnało również innego aktora. Paweł Hartlieb zmarł niespodziewanie w środę, 3 grudnia. Uzdolniony artysta miał zaledwie 51 lat. Przykrą wiadomość o jego śmierci przekazali przedstawiciele Kwartetu Szafa Gra.

Paweł Hartlieb urodził się w 4 września 1974 roku w Warszawie. W 1994 roku dołączył do zespołu Teatru Buffo, z którym był związany do 2002 roku. W warszawskim teatrze poznał artystów, z którymi współtworzył Kwartet Szafa Gra.

Dzisiaj odszedł Paweł Hartlieb. Poznaliśmy się w teatrze Buffo gdzie graliśmy razem w wielu spektaklach. Po powstaniu Szafy występował z nami przez parę lat. Opuścił nas 11 lat temu mając inne plany na życie. Smutno nam bardzo, odpoczywaj Pawełku w spokoju - przekazano w krótkim oświadczeniu.

Hartlieb występował głównie na scenie. Rozwijał się jako aktor oraz piosenkarz. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci artysty.

Zobacz również: Kożuchowska pożegnała Nikodema Mareckiego w dniu pogrzebu. Wspólne zdjęcie i kilka poruszających słów

Paweł Hartlieb był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej. Szybko się rozstali

Przed laty Paweł Hartlieb związany był z Dorotą Szelągowską (45 l.). Pobrali się, gdy byli bardzo młodzi, a przyszła gwiazda telewizji była wtedy w trzecim miesiącu ciąży. Małżeństwo nie przetrwało zbyt długo, a syn pary jest już dorosły i nosi nazwisko ojczyma. Po rozwodzie Szelągowska związała się bowiem z Adamem Sztabą, który razem z nią wychował chłopca.

Antek, odkąd skończył rok, był wychowywany przez Adama Sztabę, mojego byłego męża, który przejął nad nim opiekę. I kiedy miał 14-15 lat, zmienił nazwisko na nazwisko Adama. Jego biologiczny tata wyraził na to zgodę i Antek od tamtego momentu nosi nazwisko swojego przybranego taty, który go wychował - mówiła Szelągowska w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Zobacz również: Syn Agnieszki Maciąg pożegnał ukochaną mamę. Do końca wierzył, że wygra z chorobą

QUIZ. Niezapomniani. Co pamiętasz o legendarnym Jacku Chmielniku? Pytanie 1 z 10 Jaki teleturniej prowadził Chmielnik w latach 2000–2004? Kochamy polskie seriale Rower Błażeja Szalone liczby Następne pytanie