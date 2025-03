Dorota Szelągowska wyszła za… świadka ze swojego poprzedniego ślubu! To nie żart

Zdaję sobie sprawę, że wynurzenia na temat związków autorstwa potrójnej, a jeśli „stwierdzenie nieważności sakramentu ślubu kościelnego” również włożymy do tego worka, to nawet poczwórnej rozwódki mogą nie zostać potraktowane poważnie. Zupełnie niesłusznie zresztą, bo jednak człowiek nabiera jakiegoś doświadczenia, tak się w kółko żeniąc i rozwodząc

– zaczęła Dorota z charakterystycznym dla siebie humorem. Córka Katarzyny Grocholi, którą aktualnie możemy podziwiać w programie "MasterChef Nastolatki", nie szczędziła też swojego dystansu do życia uczuciowego.

Szelągowska poślubiła świadka z poprzedniego ślubu

Ale to, co Dorota zdradziła dalej, zaskoczyło chyba wszystkich:

Brałam ślub w ciąży, po trzech miesiącach znajomości, po 11 latach bycia w związku, a nawet ze świadkiem z poprzedniego ślubu. Serio!

- przyznała Dorota Szelągowska. Tak, dobrze przeczytaliście! Dorota Szelągowska poślubiła mężczyznę, który pełnił rolę świadka na jej poprzednim ślubie. Jej pierwszym mężem był aktor Paweł Hartlieb, z którym ma syna, Antka Sztabę. Kolejny ślub wzięła w 2013 roku, po 11 latach związku, z kompozytorem, Adamem Sztabą. Rozwiedli się dwa lata później, a kolejne dwa lata po rozwodzie - poślubiła producenta, Michała Wawro, z którym ma córkę, 7-letnią Wandę. W 2017 roku wzięli ślub, w 2018 zostali rodzicami, a w 2019 - rozstali się. Z Adamem Sztabą poza rozwodem - uzyskała także wyżej wspomniane unieważnienie kościelnego ślubu.

Boho wesele i tajna impreza w Dunkin’ Donuts za 65 zł

Miałam zarówno boho biesiadę w ogrodzie, kiedy słowo „boho” nie istniało, wielką boho imprezę w stodole kilkanaście lat później, choć słowo „boho” nadal nie istniało, oraz tajny ślub z weselem w Dunkin’ Donuts"

- wylicza gwiazda. To ostatnie wesele, z Michałem Wawro, w cukierni znanej sieciówki, kosztowało ją 65 zł. Prawdziwa okazja!

Jednego jestem jednak pewna – jeśli lubisz, ale tak naprawdę lubisz osobę, z którą planujesz spędzić życie, to masz duże szanse na sukces. Nie mówię o zakochaniu, namiętności, pożądaniu, które ścina z nóg – fajnie, jak jest, ale działa dosyć krótko – jak wszystkie inne narkotyki. Mówię o kimś, z kim lubisz spędzać czas – nie tylko sam na sam, ale lubisz go też w towarzystwie. Lubisz, jak rozmawia ze światem, z kelnerem w restauracji, kurierem i taksówkarzem. Lubisz, kiedy opowiada twoim znajomym. Nie musisz go nigdy tłumaczyć przed znajomymi ani sobą. To ktoś, przy kim czujesz spokój. Nic więcej. I nawet jeśli nie wierzycie rozwódce, to jednak wydrukowali to w gazecie. A jeśli coś jest w gazecie, to jest prawda

- podsumowała. Cóż - może i wie, co mówi, bo znów jest szczęśliwie zakochana... Ale jeśli ktokolwiek ma wiedzieć, co to znaczy być szczęśliwie zakochanym po tylu doświadczeniach – to właśnie ona!

Dorota Szelągowska o rozwodzie. "Wolę nie być katoliczką, niż być hipokrytką"