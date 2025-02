Adam Sztaba wziął "rozwód kościelny". Wyznał przez co musiał przejść

Adam Sztaba i Dorota Szelągowska przez ponad dziesięć lat uchodzili za zgrane małżeństwo. Ich związek przeszedł jednak do historii i dzisiaj układają sobie życie u boku innych osób. Znany kompozytor zdecydował się nawet na unieważnienie ślubu kościelnego. Kosztowało go to sporo zachodu.