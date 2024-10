Edyta Górniak chciała wziąć "rozwód kościelny". Temat nagle wrócił. "Ona nie chce mieć z nim nic wspólnego"

Edyta Górniak od 14 lat nie jest mężatką, nie w świetle prawa. Jednak w 2005 r. wzięła nie tylko ślub cywilny, ale również kościelny, a to oznacza, że w "oczach Boga" nadal jest związana z Dariuszem Krupą - nawet jeśli małżonkowie od lat nie mają ze sobą kontaktu. Związek zawarty w Kościele to relacja do grobowej deski. Chyba że para przejdzie przez długą, trudną i męczącą procedurę "rozwodu kościelnego".

Termin jest skrótem myślowym, bo w Kościele katolickim nie da się rozwodu przeprowadzić, ale można walczyć o stwierdzenie nieważności zawarcia związku małżeńskiego. Tak zrobili np. Jacek Kurski i jego ukochana Joanna - oczywiście mowa o ich relacjach z poprzednimi małżonkami.

Edyta Górniak chciała wziąć "rozwód kościelny", ale było za trudno

Edyta Górniak już dawno wspominała o tym, że chciałaby unieważnić ślub kościelny z Krupą, jednak przeraził ją fakt, że procedura nie należy do prostych, łatwych i przyjemnych. Na pewno do mediów wypłynęłyby najróżniejsze fakty z życia pary.

Bardzo chciałam, ale poddałam się, bo to jest strasznie nieprzyjemne. Odkopywanie przeszłości, wyjaśnienie i tłumaczenie to traumatyczne przeżycie. Ponadto to szalenie trudna procedura, a ja nie mam cierpliwości. I przyznam szczerze, że nie jestem zwolenniczką, by opowiadać księdzu o tym, co robiłam, czy też czego nie robiłam z moim byłym mężem. Jeśli kiedykolwiek zmienią się zasady, pomyślę o tym raz jeszcze. Na razie poddaję się – mówiła Górniak "Rewii".

Edyta Górniak wróciła do tematu "rozwodu kościelnego"

Od wywiadu minęło 1,5 roku. Według najnowszych doniesień Górniak nie czuje się komfortowo z faktem, że w pewien sposób wciąż związana jest z Krupą, z którym związana być nie chce. Parę łączy co prawda syn, ale Allan jest już dorosły.

Ta sprawa wciąż nie daje jej spokoju, zwłaszcza że Dariusz znów jest widywany w pewnych kręgach towarzyskich, a ostatnio nawet udzielił wywiadu w prasie. Ona nie chce mieć z nim nic wspólnego i chętnie zerwałaby ostatnią więź, która ich łączy. Temat wiary zawsze był dla Edyty bardzo ważny. Wie jednak, że jeśli zdecyduje się walczyć o unieważnienie ślubu kościelnego z Krupą, jej nazwisko znów pojawi się w mediach w jego kontekście. A to ostatnia rzecz, na której jej zależy - powiedziała portalowi Show News osoba z otoczenia Górniak.

