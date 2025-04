"The Voice Kids" znika z anteny. Wielkie zmiany w ramówce TVP

Zmiany w "The Voice Kids"

Telewizja Polska zdecydowała się przesunąć emisję Bitew i Finału "The Voice Kids" ze względu na odbywającą się tego dnia Galę Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2025. Transmisja tego prestiżowego wydarzenia kolidowała czasowo z talent show, dlatego władze stacji postanowiły przenieść program na kolejny tydzień. To jednak nie jedyna zmiana dla widzów śledzących rywalizację młodych wokalistów.

Kiedy Bitwy i Finał "The Voice Kids"?

"The Voice Kids" to program cieszy się ogromną popularnością. W ostatnią sobotę Cleo, Natasza Urbańska oraz Tomson i Baron skompletowali swoje 18-osobowe drużyny, które teraz staną do Bitew. W tej fazie uczestnicy, podzieleni na sześcioosobowe zespoły, zaprezentują największe polskie i zagraniczne przeboje, a trenerzy zdecydują, kto zasłużył na awans do kolejnego etapu i szansę na zwycięstwo w ósmej edycji.

Rozkład jazdy "The Voice Kids":

Bitwy z udziałem podopiecznych Nataszy Urbańskiej zobaczymy w sobotę, 12 kwietnia, o godzinie 20:00 w TVP2.

19 kwietnia o 20:00 na scenie wystąpią uczestnicy z drużyny Cleo.

We czwartek, 1 maja, o 20:00 na scenie pojawią się podopieczni Tomsona i Barona, inaugurując muzyczną "Majówkę z The Voice Kids", która zakończy się wielkim finałem.

Ostateczna rozgrywka, podczas której widzowie – za pomocą głosowania SMS – wybiorą Najlepszy Głos ósmej edycji "The Voice Kids", została zaplanowana na sobotę, 3 maja, o godzinie 20:00 w TVP2.

Wszystkie odcinki "The Voice Kids" będą dostępne nie tylko na antenie TVP2, ale także online – na platformie TVP VOD.

