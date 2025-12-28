Michał Milowicz na dziecko czekał od lat. Brodka dostała "prezent od Mikołaja"

Narodziny dziecka to zawsze wydarzenie, które zmienia wszystko — także w życiu osób znanych z pierwszych stron gazet. W 2025 roku celebryci chętnie dzielili się radosnymi nowinami z fanami, publikując wzruszające zdjęcia, osobiste wpisy i pełne emocji wyznania. Dla niektórych był to debiut w roli rodzica, dla innych kolejny rozdział rodzinnej historii.

Karolina Gilon (36 l.) przez wiele lat prowadziła program "Love Island. Wyspa miłości". W show Polsatu poznała Mateusza Świerczyńskiego. W ostatni dzień stycznia zakochani powitali na świecie swoje pierwsze dziecko.

31.01.25 To zdecydowanie najważniejsza data w naszym życiu. Zostaliśmy rodzicami zdrowego, pięknego synka - napisała szczęśliwa celebrytka.

W lutym, na krótko przed 61. urodzinami, ojcem został Artur Orzech. Lubiany dziennikarz ma dwoje dzieci - niemowlę i starszego malucha, który przyszedł na świat w lipcu 2023 r. Orzech stara się rozdzielać życie prywatne od zawodowego. W sieci nie pokazuje twarzy żony ani dzieci. Jego ślub również odbył się w tajemnicy przed mediami, a o zaślubinach świadczy jedynie obrączka na palcu.

Na początku marca powiększyła się rodzina gwiazd programu 'Rolnik szuka żony" - Małgorzaty (35 l.) i Pawła Borysewiczów. Na świecie pojawił się najmłodszy synek pary, Filip. Na maleństwo czekało rodzeństwo - Ryszard i Blanka.

W grudniu 2024 roku Monika Brodka (37 l.) zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Wiadomość ta ucieszyła, ale i zaskoczyła jej fanów. Piosenkarka chroni bowiem swoje życie prywatne. Dopiero w styczniu tego roku oficjalnie potwierdziła związek z operatorem Mikołajem Sygudą. Z kolei wiadomość o tym, że na świecie pojawiło się pierwsze dziecko gwiazdy, przekazał... Jacek Cygan. Tekściarz na początku marca podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" wygadał się, że Brodka urodziła "kilka dni temu".

Kasia Moś pracowała niemal do porodu!

Pod koniec ubiegłego roku Michał Milowicz (55 l.) wyznał, że zostanie ojcem. Wyraźnie wzruszony stwierdził, że czekał na to pół życia. Aktor i jego partnerka Katarzyna Kędzierska (41 l.) w marcu powitali na świecie synka Maurycego, którego narodziny całkowicie odmieniły ich życie. Dumny tata opublikował w sieci rozczulające zdjęcie z dłonią maluszka na pierwszym planie.

Staram się, jak tylko mogę, być trzystuprocentowym tatą, jeżeli tylko jestem w domu. Nie przerażają mnie pieluchy. Jestem taką męską mamą w garniturze - mówił Milowicz w rozmowie z "Super Expressem".

07 kwietnia 2025 roku to data, która na zawsze zostanie w sercach Marity "Deynn" Surmy (33l.) i Daniela Majewskiego (32 l.). To wtedy influencerzy oficjalnie ogłosili narodziny swojego pierwszego dziecka, dzieląc się wzruszającym zdjęciem prosto z porodówki. Pod zdjęciem szybko pojawił się emocjonalny komentarz Daniela.

Mój cały świat w jednym obrazku – napisał Majewski, wzruszając swoich obserwatorów do łez.

Natalia Rybicka (39 l.) jest związana z operatorem Michałem Sobocińskim (38 l.). W 2022 roku para powitała na świecie pierwszą córkę - Helenę. Z kolei w marcu do artystycznej rodziny dołączył mały Vito. O ciąży aktorki fani dowiedzieli się dość niespodziewanie, gdy pod koniec stycznia pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki stacji Polsat. Pozowała wtedy na ściance, dumnie prezentując podkreślony przez czarną sukienkę brzuszek.

Po raz drugi mamą została w tym roku również Olga Kalicka (32 l.). Sześć lat temu na świat przyszedł Aleksy, syn z poprzedniego związku. Na początku maja pojawiła się Aniela. Aktorka łączy obowiązki młodej mamy z pracą zawodową oraz działalnością w sieci. Na Instagramie chętnie zdjęcia i filmiki z rodziną.

Niemal do samego rozwiązania aktywna zawodowo była Kasia Moś (38 l.). Piosenkarka szalała na scenie jeszcze kilka tygodni przed porodem i z dumą prezentowała ciążowy brzuszek. W maju na świecie pojawił się Amadeusz - owoc związku Moś ze znanym neurochirurgiem Łukaszem Grabarczykiem.

Klaudia El Dursi doczekała się wymarzonej córeczki!

W czerwcu po raz czwarty ojcem został Paweł Marzec, czyli (54 l.). Najmłodsza pociecha rapera przyszła na świat w wyjątkowym dniu - pierwszą rocznicę ślubu muzyka z drugą żoną - Dorotą Marzec. Małżonkowie doczekali się syna.

Dzisiaj mamy pierwszą rocznicę ślubu i dostaliśmy najwspanialszy prezent na świecie, naszego wspaniałego synka Ignasia. Ten rok był cudowny i jestem najszczęśliwszą żoną i matką na świecie, bo mam wspaniałego męża i synka. Dziękuję Tobie Kochanie za wsparcie i miłość jaką mi dajesz każdego dnia. Kocham Cię - napisała na Instagramie szczęśliwa mama.

Klaudia El Dursi (36 l.) pod koniec ubiegłego roku gościła w programie "Dzień Dobry TVN" powiedziała, że spodziewa się trzeciego dziecka. Piękna modelka wychowuje już dwóch nastoletnich chłopców - 16-letniego Dawida i 11-letniego Jana. Pierwszego syna urodziła, gdy miała zaledwie 19 lat. Z ojcem dziecka rozstała się, gdy chłopiec nie miał jeszcze roku. Młodszy z synów jest owocem związku z obecnym partnerem celebrytki, Jackiem Leszczyńskim. 26 lipca spełniło się marzenie El Dursi o dużej rodzinie. Została wtedy mamą córeczki, której nadała imię Carmen.

Jesienią o narodzinach syna poinformowała Joanna Lazer (37 l.), czyli "Ruda" z Red Lips. Piosenkarka nie ukrywała, że wraz z partnerem Łukaszem Lazerem nie ukrywali, że długo starali się o dziecko. Długo wyczekiwana pociecha pary przyszła na świat pod koniec września. Ruda pokazała w sieci kilka zdjęć prosto ze szpitala i ujawniła imię chłopca - Gustaw. We wzruszającym wpisie artyści zwrócili się do synka oraz podziękowali lekarzom, którzy zajmowali się nimi od kilku lat i pomogli im zajść w ciążę.

Nasz cud. Nasz początek. Przyszedłeś na świat, a wraz z Twoim pierwszym oddechem zmieniło się wszystko. Czas zwolnił, świat ucichł, a w naszych sercach zagrała najpiękniejsza melodia, której nigdy wcześniej nie słyszałam. Nie byliśmy w tej chwili sami. Byli z nami ludzie, których dobroć i wsparcie pozostaną w naszej pamięci na zawsze - przekazali.

Na początku sierpnia radosną nowinę przekazała Mela Koteluk (40 l.).

Oto niecodzienna sytuacja: na moim pokładzie biją dwa serca i powstają unikatowe linie papilarne - napisała wtedy artystka.

Koteluk i jej partner operator Bartosz Nalazek zostali rodzicami w grudniu tego roku. Wiadomość ponownie przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na opublikowanej fotografii widać było maleńką stópkę dziecka, delikatnie otuloną dłońmi dorosłych. Maluszek otrzymał imię Leo Tadeusz.

