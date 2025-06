Najpiękniejszy prezent na rocznicę ślubu

Radosną nowiną podzieliła się żona Liroya, publikując wzruszające zdjęcie na Instagramie. Na fotografii widzimy ją tulącą maluszka, a Liroy czułym pocałunkiem obdarza świeżo upieczoną mamę. W opisie nie zabrakło szczerych emocji:

Dzisiaj mamy pierwszą rocznicę ślubu i dostaliśmy najwspanialszy prezent na świecie, naszego wspaniałego synka Ignasia. Ten rok był cudowny i jestem najszczęśliwszą żoną i matką na świecie, bo mam wspaniałego męża i synka. Dziękuję Tobie Kochanie za wsparcie i miłość jaką mi dajesz każdego dnia. Kocham Cię

– napisała Dorota Liroy-Marzec. Wyznanie bije rekordy popularności w mediach społecznościowych i nie ma się co dziwić – to jedna z tych historii, które łapią za serce. I to jak!

Raper z sercem na dłoni

Choć dla wielu to szok, Liroy – znany z kontrowersyjnych tekstów i politycznej kariery – od lat udowadnia, że rodzina to dla niego świętość. Co ciekawe, choć 53-letni raper ma teraz nowo narodzonego syna, może się również pochwalić... 42-letnim „pierworodnym”. Nie, to nie błąd w metryce. Choć nie są biologicznie spokrewnieni, więź, jaka ich łączy, jest równie silna jak w każdej rodzinie.

Zacząłem go wychowywać gdzieś od ósmego roku życia i wtedy zacząłem być dla niego ojcem i jestem do dzisiaj

– mówił Liroy w "Kanale Sportowym".

Liroy: tata na pełen etat

Nowy rozdział w życiu rapera to nie tylko zmiana pieluch, ale też pokazanie, jak mocno zmienił się przez lata. Z buntownika sceny hip-hopowej wyrósł na dojrzałego, czułego ojca i męża. W sieci nie brakuje gratulacji, a fani są zgodni – Liroy jeszcze nigdy nie wyglądał na tak szczęśliwego. Gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i trzymamy kciuki za małego Ignasia – rocznicowy prezent, który wywrócił ich świat do góry nogami... oczywiście na lepsze!

