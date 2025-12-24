Tak spędzi święta Iga Świątek! Chińskie potrawy i mecz z wielką rywalką!

W ostatnich latach Iga Świątek przygotowania do nowego sezonu kończyła, grając pod koniec grudnia w pokazowych rozgrywkach World Tennis League (WTL) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Teraz będzie członkinią Drużyny Europy, która w dniach 26-28 grudnia zmierzy się w Shenzhen z Drużyną Świata. W obu zespołach wystąpi po dwóch mężczyzn i po dwie kobiety. Igę Świątek czeka między innymi hitowy pojedynek z Kazaszką Jeleną Rybakiną. I to już na samym początku rywalizacji, 26 grudnia.

Iga Świątek w Chinach jest bardzo popularna. Dlatego organizatorzy imprezy już od wielu miesięcy chwalą się, że polska gwiazda wystąpi w ich pokazowym turnieju. W mediach społecznościowych bardzo poetycko opisali naszą mistrzynię.

Iga Świątek dostała niesamowity prezent na święta! Co za niespodzianka!

"Sześć tytułów wielkoszlemowych. 25 triumfów w tourze. 125 tygodni na szczycie świata. Jednak to, co ją definiuje, to nie liczby, to rytm. Ta cisza i skupienie przed kolejnym wygrywającym uderzeniem. Do tego jej ciągle rosnąca kolekcja ręczników" - napisali Chińczycy, nawiązując dowcipnie do ręczników, które Iga zbierała dla rodziny i znajomych w czasie Wimbledonu. "Iga Świątek dołącza do Drużyny Europy, przynosząc do Shenzhen niezrównane skupienie, wybuchowe uderzenia i determinację mistrzyni. Zawodniczka, który wywiera presję punkt po punkcie" - rozpływają się w zachwytach Azjaci.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Iga Świątek promując turniej w Shenzhen, nie kryła entuzjazmu, że zagra w tym mieście.

- Chińscy kibice są niesamowici! Kiedy grałam w tym kraju, na każdym kroku czułam ich niesamowite wsparcie. Dlatego cieszę się, że będę mogła tam wrócić i znów to poczuć. To wspaniała sprawa, że zawodniczki z WTA stworzą jeden zespół z zawodnikami z ATP. Szykuje się fajna zabawa, a jako Europa na pewno stworzymy zgrany zespół - stwierdziła Iga Świątek.

Koleżanką naszej gwiazdy w drużynie będzie Szwajcarka Belinda Bencic. - Bardzo lubię Belindę. Grałyśmy ze sobą dużo ciężkich meczów. Dlatego dobrze, że tym razem będę ją miała po swojej stronie - uśmiechała się Polka.

Tyle Iga Świątek zarabia na reklamach! Ujawniono całą listę, zaskakujące dane!

Jej kolegami w Drużynie Europy będą Monakijczyk Valentin Vacherot i Włoch Fabio Cobolli, który w czasie Wimbledonu żartował ze słynnego makaronu z truskawkami, którym Polka zbulwersowała mieszkańców Italii. Będzie okazja przedyskutować kulinarne preferencje.

A propos kuchni... Iga Świątek przed podróżą do Shenzhen nie ukrywała, że już nie może się doczekać chińskiego jedzenia.

- W Shenzhen nigdy nie byłam. Dlatego okazja, żeby zwiedzić nowe miasto, to wspaniała sprawa. Na pewno będę chciała zjeść dobre chińskie jedzenie i poznać jeszcze lepiej tamtejszą kulturę. Czasami próbuję chińskiej kuchni, ale myślę, że ta, którą mamy w Europie czy USA, nie jest taka sama jak w Chinach. Dlatego bardzo chcę spróbować tej oryginalnej. Szykuje się wspaniała impreza - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek w WTCC w Chinach? Gdzie oglądać turniej?

Pokazowe rozgrywki World Tennis Continental Cup z udziałem Igi Świątek będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ SPORT 2. Poniżej plan rozgrywek. Godziny meczów według czasu polskiego.

Piątek, 26 grudnia:

godz. 10:00: ceremonia otwarcia

potem: Belinda Bencic - Xinyu Wang

potem ok. godz. 11.30: Iga Świątek - Jelena Rybakina

Sobota, 27 grudnia:

godz. 3:00: Flavio Cobolli - Zhizhen Zhang

potem ok. godz. 4.30: Iga Świątek - Xinyu Wang

godz. 10:00: Valentin Vacherot - Andriej Rublow

potem: Belinda Bencic/Flavio Cobolli - Xinyu Wang/Zhizhen Zhang

Niedziela, 28 grudnia:

godz. 3:00: Valentin Vacherot - Zhizhen Zhang

potem: Belinda Bencic - Jelena Rybakina

godz. 10:00: Andriej Rublow - Flavio Cobolli

potem ok. godz. 11.20: Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow