Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki. Przejęty gwiazdor futbolu w tłumie żałobników. Ledwo go poznaliśmy

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki zgromadził prawdziwe tłumy zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. Wśród żałobników, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu aktora, znaleźli się nie tylko wybitni artyści, lecz także znakomici sportowcy, m.in. były gwiazdor futbolu i wielokrotny reprezentant Polski Tomasz Iwan. Ledwo go poznaliśmy! Był bardzo przejęty. W galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Edwarda Linde-Lubaszenki.

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki. Tłum sław, a wśród nich gwiazdor futbolu

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki odbył się we wtorek, 24 lutego, czyli 15 dni po jego śmierci. Uroczystości związane z ostatnim pożegnaniem legendarnego aktora rozpoczęły się o godz. 11 w Kościele Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym w Warszawie. Potem trumna z ciałem Edwarda Linde-Lubaszenki odprowadzona została na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Aktor spoczął w Alei Zasłużonych. Na pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki przyszły prawdziwe tłumy. Byli m.in. Maja Komorowska, Michał Milowicz, Irena Karel czy Robert Janowski, który wspierał Olafa Lubaszenkę, czyli syna zmarłego, w trakcie uroczystości. W ostatnim pożegnaniu aktora wzięli udział także sportowcy. Wśród żałobników dostrzec można było takie postacie jak były gwiazdor reprezentacji Polski i piłkarz Feyenoordu Rotterdam i PSV Eindhoven - Tomasz Iwan (tak się zmienił, że ledwo go poznaliśmy) i były mistrz świata w kategorii junior ciężkiej w boksie - Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. Obaj sportowcy od lat są w dobrej komitywie z Olafem Lubaszenką. 

Przejmujące słowa księdza na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki. "Zabrał ze sobą część naszych serc"

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki. Symboliczna obecność sportowców

Obecność sportowców takich jak Tomasz Iwan i Krzysztof Włodarczyk na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki była szczególnie symboliczna. Zarówno piłka nożna, jak i boks były bliskie zmarłemu artyście. Ten pierwszy sport w młodości trenował, ale ostatecznie zamiast ringu wybrał scenę. Futbol natomiast całe życie pasjonował Edwarda Linde-Lubaszenkę. Tuż po jego śmierci specjalny komunikat zamieściła Cracovia Kraków.

W wieku 86 lat zmarł Edward Linde-Lubaszenko, polski aktor filmowy i teatralny. Był zapalonym piłkarzem oraz kibicem Cracovii, który przez całe swoje życie pozostawał silnie związany z Krakowem 

- napisano. Rodzinne tradycje piłkarskie kontynuuje Olaf Lubaszenko, który przez lata był kapitanem piłkarskiej reprezentacji artystów. 

