Katastrofa samolotu z ważnym politykiem na pokładzie! Maszyna runęła na ziemię

Samolot typu Falcon50, o numerze rejestracyjnym 9H-DFJ, wystartował z lotniska Esenboga w Ankarze, zmierzając w kierunku Trypolisu. Według wstępnych doniesień, maszyna miała zgłosić potrzebę awaryjnego lądowania, gdy przelatywała nad prowincją Ankara. Niestety, zaledwie chwilę później, dokładnie o godzinie 20:52 czasu lokalnego (18:52 w Polsce), wszelki kontakt z samolotem został bezpowrotnie utracony.

Dramatyczne poszukiwania wraku samolotu

Poszukiwania rozpoczęły się natychmiast, a ich intensywność była ogromna. Tureckie służby, z ministrem spraw wewnętrznych na czele, zaangażowały wszelkie dostępne środki, aby jak najszybciej odnaleźć zaginiony samolot. Niestety, nadzieje na szczęśliwe zakończenie rozwiały się wraz z odnalezieniem szczątków maszyny w dystrykcie Haymana. To właśnie w tej okolicy, jak donosiły lokalne media, świadkowie widzieli tajemniczy błysk na niebie, co mogło sugerować eksplozję lub gwałtowne zderzenie.

Agencja Reutera zwróciła uwagę na fakt, że dane z portali śledzących ruch lotniczy wyraźnie wskazywały na przekierowywanie innych samolotów z lotniska Esenboga w Ankarze, co jest standardową procedurą w przypadku poważnych incydentów lotniczych. To tylko potwierdzało, że sytuacja była niezwykle poważna i wymagała natychmiastowej reakcji.

Kim był Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad?

Śmierć Mohammeda Aliego Ahmeda Al-Haddada to ogromna strata dla Libii. Był on szefem sztabu armii libijskiej, podlegającym Rządowi Jedności Narodowej (GNU) z siedzibą w Trypolisie. Rząd ten kontroluje zachodnią część kraju i jest uznawany na arenie międzynarodowej, co podkreślało wagę i znaczenie Al-Haddada w strukturach władzy. Jego wizyta w Turcji, która miała miejsce w ramach oficjalnych rozmów, była wcześniej zapowiadana przez tureckie ministerstwo obrony, co świadczy o bliskich relacjach między oboma krajami.

Libia, od czasu zabójstwa Muammara Kadafiego w październiku 2011 roku, przy wsparciu sił NATO, pogrążona jest w wewnętrznym konflikcie. Kraj jest obecnie podzielony na dwie główne strefy wpływów: zachodnią, kontrolowaną przez Rząd Jedności Narodowej, i wschodnią, rządzoną przez generała Chalifę Haftara. W tej skomplikowanej sytuacji politycznej, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad odgrywał kluczową rolę w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie kontrolowanym przez GNU. Jego śmierć z pewnością wpłynie na dalszy rozwój sytuacji w Libii i może mieć dalekosiężne konsekwencje dla kruchego pokoju w kraju. Przyczyny katastrofy są obecnie badane, a świat z niepokojem oczekuje na oficjalne ustalenia.