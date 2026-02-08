Tomasz Sekielski już tak nie wygląda! Dziennikarz znowu zmienił wygląd!

Tomasz Sekielski schudł 100 kg po operacji zmniejszenia żołądka i zmianie nawyków żywieniowych.

Oprócz utraty wagi, zrobił sobie tatuaże na przedramionach. To nie jedyne eksperymenty z wyglądem w wykonaniu dziennikarza.

W ostatnim czasie dziennikarz znów zmienił swój wygląd.

Tomasz Sekielski jakiś czas temu zadziwił wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. W pewnym okresie swojego życia dziennikarz, jak sam mówił, ważył 200 kg. Jak stwierdził, objadanie się było jego sposobem na radzenie sobie ze stresem związanym z pracą. Ostatecznie zdecydował się przejść operację zmniejszenia żołądka, a swoją drogą do smuklejszej sylwetki i zdrowszego trybu życia relacjonował w mediach społecznościowych. Udało mu się zrzucić 100 kg oraz zmienić nawyki żywieniowe na zdrowsze, co stanowi doskonały powód do dumy.

To nie jedyna zmiana, jaka zaszła w wizerunku Tomasza Sekielskiego. Oprócz znacznej utraty wagi reporter postanowił wytatuować sobie przedramiona, które dumnie prezentuje nawet przed kamerami. Pokazywał się także we włosach uczesanych do góry i pokaźną brodą, która jest niemal nieodłącznym elementem jego wizerunku. Jak się okazuje, teraz po raz kolejny zmienił wygląd!

Nowy wygląd Tomasza Sekielskiego

W jednym z ostatnich odcinków "Expressu Biedrzyckiej" gościem był właśnie Tomasz Sekielski. Poza jego wypowiedziami uwagę zwróciła także jego fryzura. Tym razem postawił na krótsze włosy z tyłu, a dłuższe z przedziałkiem z boku od frontu. Ponadto skrócił brodę, co znacznie odmłodziło jego wizerunek. Jego twarz wydaje się jeszcze szczuplejsza niż jeszcze niedawno, a spod podwiniętych rękawów swetra wystawały tatuaże dziennikarza.

Widać, że Tomasz Sekielski nie odpuszcza i pozostaje wierny zdrowym nawykom. Ponadto dobrze się czuje w swoim ciele i ciągle eksperymentuje z własnym imagem. Całą rozmowę z Kamilą Biedrzycką można zobaczyć w naszym wideo.

W naszej galerii zobaczycie, jak zmieniał się Tomasz Sekielski:

