Tomasz Sekielski już tak nie wygląda! Dziennikarz znowu zmienił wygląd!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-08 19:00

Po spektakularnej metamorfozie, obejmującej utratę 100 kg i odważne tatuaże, Tomasz Sekielski zaskakuje po raz kolejny! Dziennikarz zaprezentował nową fryzurę i odświeżony wizerunek, który odmłodził go i podkreślił szczuplejszą sylwetkę.

Tomasz Sekielski

i

Autor: AKPA Tomasz Sekielski
  • Tomasz Sekielski schudł 100 kg po operacji zmniejszenia żołądka i zmianie nawyków żywieniowych.
  • Oprócz utraty wagi, zrobił sobie tatuaże na przedramionach. To nie jedyne eksperymenty z wyglądem w wykonaniu dziennikarza.
  • W ostatnim czasie dziennikarz znów zmienił swój wygląd.

Tomasz Sekielski jakiś czas temu zadziwił wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. W pewnym okresie swojego życia dziennikarz, jak sam mówił, ważył 200 kg. Jak stwierdził, objadanie się było jego sposobem na radzenie sobie ze stresem związanym z pracą. Ostatecznie zdecydował się przejść operację zmniejszenia żołądka, a swoją drogą do smuklejszej sylwetki i zdrowszego trybu życia relacjonował w mediach społecznościowych. Udało mu się zrzucić 100 kg oraz zmienić nawyki żywieniowe na zdrowsze, co stanowi doskonały powód do dumy.

To nie jedyna zmiana, jaka zaszła w wizerunku Tomasza Sekielskiego. Oprócz znacznej utraty wagi reporter postanowił wytatuować sobie przedramiona, które dumnie prezentuje nawet przed kamerami. Pokazywał się także we włosach uczesanych do góry i pokaźną brodą, która jest niemal nieodłącznym elementem jego wizerunku. Jak się okazuje, teraz po raz kolejny zmienił wygląd!

Nowy wygląd Tomasza Sekielskiego

W jednym z ostatnich odcinków "Expressu Biedrzyckiej" gościem był właśnie Tomasz Sekielski. Poza jego wypowiedziami uwagę zwróciła także jego fryzura. Tym razem postawił na krótsze włosy z tyłu, a dłuższe z przedziałkiem z boku od frontu. Ponadto skrócił brodę, co znacznie odmłodziło jego wizerunek. Jego twarz wydaje się jeszcze szczuplejsza niż jeszcze niedawno, a spod podwiniętych rękawów swetra wystawały tatuaże dziennikarza.

Co z przyszłością PiS? Tomasz Sekielski nie ma wątpliwości: "Nikt nie fiknie prezesowi"

Widać, że Tomasz Sekielski nie odpuszcza i pozostaje wierny zdrowym nawykom. Ponadto dobrze się czuje w swoim ciele i ciągle eksperymentuje z własnym imagem. Całą rozmowę z Kamilą Biedrzycką można zobaczyć w naszym wideo.

W naszej galerii zobaczycie, jak zmieniał się Tomasz Sekielski:

Tomasz Sekielski odmionony
Galeria zdjęć 10
Sonda
Lubisz Tomasza Sekielskiego?
Express Biedrzyckiej - Tomasz Sekielski
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ SEKIELSKI