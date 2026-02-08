Daniel Nawrocki pochwalił się wielkim sukcesem mamy! Pierwsza dama ma powody do dumy

Pół roku po objęciu urzędu, Pierwsza Dama Marta Nawrocka zrealizowała jedną ze swoich kluczowych obietnic. W Krajowym Rejestrze Sądowym oficjalnie zarejestrowano Fundację Pierwszej Damy – „Blisko Ludzkich Spraw”. Jej celem jest „budowanie wspólnoty opartej na solidarności, szacunku i trosce o najbardziej potrzebujących”, jak przekazano redakcji Plejady.

  • Fundacja Pierwszej Damy Marty Nawrockiej, "Blisko Ludzkich Spraw", została formalnie zarejestrowana 2 lutego.
  • Fundacja skupi się na wspieraniu inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i dobroczynnych, mających na celu budowanie wspólnoty opartej na solidarności, szacunku i trosce o potrzebujących.
  • Pierwsze projekty Fundacji to "Hejt off" (program edukacyjny przeciwko hejtowi) oraz "Oddech dla bohaterek" (wsparcie dla matek dzieci z niepełnosprawnościami).

Plany utworzenia fundacji Marta Nawrocka ogłosiła w listopadzie 2025 roku. Już wtedy zapowiadano, że organizacja skupi się na inicjowaniu i wspieraniu działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych oraz dobroczynnych, mających na celu wzmacnianie więzi społecznych i promowanie postaw obywatelskich.

Redakcja Plejady skontaktowała się z fundacją, aby dowiedzieć się o postępie prac i aktualności założeń. W odpowiedzi potwierdzono, że proces powołania został zakończony, a fundacja jest już formalnie zarejestrowana od 2 lutego.

- Przedstawione wcześniej założenia pozostają aktualne. Fundacja Pierwszej Damy - Blisko Ludzkich Spraw będzie wspierać inicjatywy społeczne, edukacyjne, kulturalne i dobroczynne, służące budowie wspólnoty opartej na solidarności, szacunku oraz trosce o osoby najbardziej potrzebujące - czytamy w oświadczeniu przesłanym do Plejady.

Podkreślono, że działania Fundacji, inspirowane społeczną misją Marty Nawrockiej, mają koncentrować się między innymi na przeciwdziałaniu wykluczeniu, wzmacnianiu postaw obywatelskich, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju edukacji, kultury, wolontariatu oraz integracji społecznej. Wszystko to z myślą o „trwałej służbie obecnym i przyszłym pokoleniom”.

W niedzielę 8 lutego syn pierwszej damy, Daniel Nawrocki, oficjalnie poinformował w mediach społecznościowych o oficjalnym stracie działalności Fundacji. To pierwsza z dużych obietnic spełnionych przez Martę Nawrocką i z pewnością duży powód do dumy dla żony prezydenta.

Misja i wartości Fundacji

Misją Fundacji Pierwszej Damy jest wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i dobroczynnych, służących budowie wspólnoty opartej na solidarności, szacunku i trosce o osoby najbardziej potrzebujące. „Nasze działania, inspirowane społeczną misją Pierwszej Damy RP Marty Nawrockiej, koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu, wzmacnianiu postaw obywatelskich, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju edukacji, kultury, wolontariatu oraz integracji społecznej, z myślą o trwałej służbie obecnym i przyszłym pokoleniom” – głosi oświadczenie.

Zdumiewające, co łączy Martę Nawrocką i Melanię Trump! Nikt by się nie domyślił

Wśród pierwszych projektów realizowanych przez Fundację znajdą się inicjatywy „Hejt off” oraz „Oddech dla bohaterek”. Program edukacyjny „Hejt OFF – Słowa Mają Moc!” ma na celu podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zjawiska hejtu, jego skutków emocjonalnych i prawnych. Ma edukować, jak przeciwdziałać przemocy słownej w życiu codziennym i w Internecie, rozwijać empatię i wrażliwość na krzywdę innych, uczyć budowania relacji i rozwijać postawy asertywne.

Program „Oddech dla bohaterek” ma na celu wsparcie matek dzieci z niepełnosprawnościami, oferując im możliwość odpoczynku oraz terapeutyczne zajęcia. Program obejmie zajęcia terapeutyczne i wspierające dla kobiet, zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć oraz tworzenie lokalnych grup wsparcia.

