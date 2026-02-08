Dziadek Mateusz Morawiecki świętuje urodziny wnusia! Co za elegancja

Mateusz Morawiecki świętował pierwsze urodziny swojego wnuka, Stasia.

Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych post ze zdjęciem z wnukiem, do którego dołączyły się życzenia od innych polityków.

Narodziny wnuka były dla Morawieckiego ważnym wydarzeniem, które skłoniło go do refleksji nad wartościami rodzinnymi.

Mateusz Morawiecki jako aktywny zawodowo polityk nie może narzekać na brak zajęć, zwłaszcza w tak napiętych okresach, jak początek 2026 roku. Mimo to każdą wolną chwilę stara się spędzać w gronie swoich najbliższych. Ostatnio zaś cała rodzina miała nie lada powód do świętowania! Otóż pierwszy wnuk byłego premiera skończył roczek.

- Staś ma już roczek! Sto lat, wnuczku! - napisał w mediach społecznościowych.

W komentarzach również pojawiło się wiele życzeń dla chłopczyka. "Stu szczęśliwych lat Stasiu!" - napisał poseł Andrzej Kryj. "Pięknie" - oceniła posłanka Monika Pawłowska. "Szczęśliwy Dziadek i Wnuczek. Niechaj żyją. 100 lat w zdrowiu szczęściu" - dodał od siebie poseł Fryderyk Kampinos.

Elegancki dziadek i wnuczek

Do posta Mateusz Morawiecki dodał zdjęcie, na którym widać między innymi urocze balony wypełnione helem. Sam polityk trzyma balonik żyrafy w kształcie symbolicznej jedynki, a tle widać inne kolorowe balony. Dumny dziadek trzyma malca na rękach, posyłając mu serdeczny uśmiech. Uwagę zwraca jego stylizacja. Były premier postawił na czerwony półgolf i jasnoszare spodnie w kant, dzięki czemu wyglądał niezwykle elegancko.

Mały Staś nie ustępował! Brzdąc miał szare spodenki w delikatny wzorek podtrzymywane przez szelki i jasną bluzeczkę. Widać, że wyczucie stylu jest w genach! Obaj panowie świetnie się prezentowali.

Pierwsze chwile z wnukiem

Narodziny pierwszego wnuka w lutym 2025 roku były dla Mateusza Morawieckiego bardzo ważnym wydarzeniem, które skłoniło świeżo upieczonego dziadka do refleksji.

- Te narodziny przypomniały mi, co jest najważniejsze w życiu: dzieci, wspólnota, dobro, miłość, rodzina i poczucie bezpieczeństwa. Oby pięknie rósł w coraz lepszej i piękniejszej Polsce, w dobrym i sprawiedliwym świecie. Wierzę, że razem o taki świat zadbamy. Dla Niego - i dla wszystkich dzieci. Witaj, Stasiu! - napisał wówczas w mediach społecznościowych.

Widać, że zostanie dziadkiem było dla polityka wielkim szczęściem!

W naszej galerii zobaczysz najważniejszych dziadków w polskiej polityce:

37

Sonda Czy Mateusz Morawiecki był dobrym premierem Polski? Tak. Nie.