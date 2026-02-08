Dziadek Mateusz Morawiecki świętuje urodziny wnusia! Co za elegancja

- Mateusz Morawiecki świętował pierwsze urodziny swojego wnuka, Stasia.
- Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych post ze zdjęciem z wnukiem, do którego dołączyły się życzenia od innych polityków.
- Narodziny wnuka były dla Morawieckiego ważnym wydarzeniem, które skłoniło go do refleksji nad wartościami rodzinnymi.
Mateusz Morawiecki jako aktywny zawodowo polityk nie może narzekać na brak zajęć, zwłaszcza w tak napiętych okresach, jak początek 2026 roku. Mimo to każdą wolną chwilę stara się spędzać w gronie swoich najbliższych. Ostatnio zaś cała rodzina miała nie lada powód do świętowania! Otóż pierwszy wnuk byłego premiera skończył roczek.
- Staś ma już roczek! Sto lat, wnuczku! - napisał w mediach społecznościowych.
W komentarzach również pojawiło się wiele życzeń dla chłopczyka. "Stu szczęśliwych lat Stasiu!" - napisał poseł Andrzej Kryj. "Pięknie" - oceniła posłanka Monika Pawłowska. "Szczęśliwy Dziadek i Wnuczek. Niechaj żyją. 100 lat w zdrowiu szczęściu" - dodał od siebie poseł Fryderyk Kampinos.
Elegancki dziadek i wnuczek
Do posta Mateusz Morawiecki dodał zdjęcie, na którym widać między innymi urocze balony wypełnione helem. Sam polityk trzyma balonik żyrafy w kształcie symbolicznej jedynki, a tle widać inne kolorowe balony. Dumny dziadek trzyma malca na rękach, posyłając mu serdeczny uśmiech. Uwagę zwraca jego stylizacja. Były premier postawił na czerwony półgolf i jasnoszare spodnie w kant, dzięki czemu wyglądał niezwykle elegancko.
Mały Staś nie ustępował! Brzdąc miał szare spodenki w delikatny wzorek podtrzymywane przez szelki i jasną bluzeczkę. Widać, że wyczucie stylu jest w genach! Obaj panowie świetnie się prezentowali.
Pierwsze chwile z wnukiem
Narodziny pierwszego wnuka w lutym 2025 roku były dla Mateusza Morawieckiego bardzo ważnym wydarzeniem, które skłoniło świeżo upieczonego dziadka do refleksji.
- Te narodziny przypomniały mi, co jest najważniejsze w życiu: dzieci, wspólnota, dobro, miłość, rodzina i poczucie bezpieczeństwa. Oby pięknie rósł w coraz lepszej i piękniejszej Polsce, w dobrym i sprawiedliwym świecie. Wierzę, że razem o taki świat zadbamy. Dla Niego - i dla wszystkich dzieci. Witaj, Stasiu! - napisał wówczas w mediach społecznościowych.
Widać, że zostanie dziadkiem było dla polityka wielkim szczęściem!
