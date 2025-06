Doda niespodziewanie podzieliła się ze swoimi fanami szokującym wyznaniem. Na Instagramie opublikowała poruszający wpis, w którym zdradziła, że jakiś czas temu przeszła przez bardzo trudny etap w życiu – wykryto u niej czerniaka. Na szczęście udało się go usunąć w porę. Jej szczerość wywołała falę komentarzy – jednym z nich był głos Cleo, która przyznała, że przez ten sam nowotwór straciła kogoś bliskiego.

Doda znana jest z tego, że nie unika trudnych tematów i chętnie dzieli się z fanami tym, co naprawdę ważne. Tym razem postanowiła opowiedzieć o czymś niezwykle osobistym – o walce o zdrowie i życie. W jednym z najnowszych postów na Instagramie ujawniła, że niedawno przeszła operację usunięcia podejrzanej zmiany skórnej, która była czerniakiem, jednym z najgroźniejszych nowotworów skóry.

Pod wpisem Dody momentalnie pojawiły się setki komentarzy – fani, celebryci, znajomi i współpracownicy wyrażali wsparcie i wdzięczność za poruszenie ważnego tematu. Wśród nich znalazł się również bardzo emocjonalny komentarz Cleo, która postanowiła podzielić się własnym doświadczeniem.

Kochana ZDROWIA!!! A to przesłanie mega WAŻNE - BADAJCIE SIĘ. Straciłam przez czerniaka bardzo bliską w mojej Rodzinie Osobę. Cieszę się, że udało Ci się to pokonać, nagłaśniaj to! Dzięki temu uratuje się kolejne życia - czytamy w przejmującym wpisie Cleo.