W lutym 2025 roku, tuż przed 41. urodzinami, Doda dowiedziała się, że ma czerniaka - nowotwór złośliwy skóry. Diagnoza była dla niej ogromnym szokiem, ale natychmiast podjęła działania. Poddała się operacji usunięcia zmiany nowotworowej z ręki, a następnie przeszła intensywną terapię. Teraz zdecydowała się opowiedzieć o wszystkim i pokazać bliznę, która pozostała po operacji. To dla niej nie wstydliwa pamiątka, a dowód odwagi i determinacji.

Blizna po nowotworze jako symbol siły. Doda nosi ją z dumą

Doda, jak przyznała, początkowo nie przyjęła tej diagnozy do wiadomości. "Nie chciałam tego przyjąć. Może to nie jest nic groźnego" – tłumaczyła swoje emocje. Ale gdy przyszły wyniki histopatologii, wszystko stało się jasne: to był czerniak złośliwy. Artystka nie zwlekała i szybko podjęła decyzję o operacji. Usunięcie zmiany nastąpiło niemal natychmiast. Dziś na jej ręce widać wyraźny ślad.

Po zakończeniu leczenia Doda zdecydowała się pokazać bliznę. Na opublikowanym nagraniu widać wyraźny ślad po zabiegu, który artystka nosi z dumą. Dla niej to nie tylko fizyczna pamiątka, ale przede wszystkim symbol siły, determinacji i zwycięstwa nad chorobą.

Doda apeluje o profilaktykę

W swoich mediach społecznościowych Doda zaapelowała do fanów o regularne badania skóry i unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce oraz solarium. Podkreśliła, jak ważne jest wczesne wykrycie zmian skórnych i szybka reakcja. Jej historia ma być przestrogą i motywacją.

Nie boję się w ogóle. Mam dobre przeczucia, dobrą intuicję, dobrą energię. Mam nadzieję, że jak to już wyjdzie na jaw i to zobaczycie, to też wam doda siły. Dziękuję. A teraz co? Zbieram się i idę do szpitala

Po opublikowaniu swojej historii i zdjęcia blizny Doda otrzymała ogromne wsparcie od fanów. W komentarzach wyrażali podziw dla jej odwagi i determinacji w walce z chorobą. Wielu z nich przyznało, że jej historia skłoniła ich do umówienia się na badania kontrolne. Doda od lat uchodzi za jedną z najbardziej odważnych kobiet w polskim show-biznesie. Teraz wykorzystuje swoją popularność, by mówić głośno o tym, o czym wielu woli milczeć.

