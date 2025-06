Doda opowiedziała o diagnozie. To czerniak złośliwy!

Doda (41 l.) niemal od samego początku swojej kariery dba o kontakt z fanami. Zbudowała wokół siebie grupę wiernych wielbicieli, którzy wspierają swoją idolkę od lat. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2 miliony osób, z którymi utrzymuje regularny kontakt.

Piosenkarka dzieli się z nimi dobrymi i złymi momentami z jej życia. W czwartkowy poranek opublikowała nagranie, które wstrząsnęło jej fanami. Doda wyznała, że pół roku temu usłyszała diagnozę - czerniak złośliwy! O chorobie dowiedziała się zaledwie kilka dni przed swoimi 41. urodzinami, które obchodzi 15 lutego.

Jak się okazało, piosenkarka ma już za sobą walkę z chorobą. Ale dopiero teraz postanowiła wyjawić z czym zmagała się od prawie pół roku. W poruszającym wpisie wspomniała o osobach, które nie miały tyle szczęścia co ona. Doda obiecała sobie, że zrobi wszystko, by wzrosła świadomość społeczeństwa ws. chorób skóry.

Doda zaapelowała do obserwujących i przypomina, jak ważna jest profilaktyka, ale również codzienna ochrona, w tym filtry. Na koniec poinformowała, że w piątek w TVP zaśpiewa wyjątkowy utwór. "Ona ma siłę…nie wiesz jak wielką" - zakończyła.

Doda zamieściła również filmik, na którym pokazała, jak przebiegało jej leczenie. Na początku zamieściła poruszające nagranie z pierwszych chwil po usłyszeniu diagnozy. Artystka nie kryje na nim emocji.

Właśnie dostałam diagnozę, że mam czerniaka i w ogóle nie przechodzi mi to przez usta. Znaczy, nie przyjmuję tej wiadomości. To ma być jakaś pewnie kolejna lekcja dla mnie, żeby jeszcze bardziej się duchowo rozwinąć, co dla mnie bardzo ważne. Cieszyć się, doceniać to, co mam. Bagatelizować te wszystkie inne przykrości i porażki, które są niczym w porównaniu do życia i zdrowia. O czym doskonale wiedziałam, naprawdę. Na oddziałach onkologicznych siedziałam łącznie pół roku dla innych. Ale biorę to na klatę i się z tym rozprawię - wyznała Doda.