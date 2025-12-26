Emilian Kamiński zmarł po długiej walce z chorobą. "Wciąż kochamy. 1096 dni". Wzruszające słowa!

Emilian Kamiński był mocno nastawiony na pracę zawodową, szalenie ambitny. Mimo tego, że zmagał się z koszmarną chorobą, pracował aż do końca. Początkowo, gdy diagnoza wyszła na jaw, lekarze dawali mu zaledwie kilka miesięcy życia, ale Emilian walczył o każdy dzień - i tak aż przez 5 lat. Nie poddał się - prowadził próby, grał w spektaklach, dbał o teatr i występował w serialu "M jak miłość". Nawet kiedy na próbach mdlał z wyczerpania, wracał na scenę i kończył występ.

W ostatnich tygodniach choroba postępowała. Aktor miał problemy z oddychaniem i nie był w stanie mówić, ale wciąż spędzał czas z najbliższymi w domu w podwarszawskim Józefowie. Zmarł otoczony rodziną, obok żony Justyny Sieńczyłło i dzieci.

Nagła śmierć poprzedzona chorobą

Jego śmierć nastąpiła nagle, ale bliscy wspominają, że był gotowy pożegnać się z życiem godnie i w spokoju. Syn Kajetan wyznał, że w ostatnich chwilach nie trzeba było już słów – wszystko było jasne. Kamiński zmarł przed ukończeniem zdjęć do nowego filmu i spektakli, które planował. Teatr Kamienica, jego życiowa pasja, przeszedł w ręce żony i dzieci, którzy nadal kontynuują misję aktora.

Pogrzeb Kamińskiego odbył się 4 stycznia 2023 roku i przyciągnął tłumy – zarówno rodzinę, jak i kolegów z branży. Emilian został pochowany z honorami i wspominany jako człowiek pełen energii, humoru i niegasnącej pasji do sztuki.

Wzruszające słowa w 3. rocznicę śmierci

Dla rodziny i bliskich Kamińskiego drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to czas wyjątkowo trudny. Na co dzień Sieńczyłło i Kajetan Kamiński ciężko pracują, aby ukochany teatr Emiliana wciąż działał. 26 grudnia zapewne myślą o zmarłym jeszcze intensywniej. W tym roku celebrowali 3. rocznicę śmierci ukochanego człowieka pięknymi słowami zamieszczonymi na facebookowym profilu Teatru Kamienica:

Panie Emilianie, Milusiu, Szefie, choć nie ma Cię z nami już 3 lata, tak bardzo czujemy Twoją obecność w każdej cegiełce Twej umiłowanej Kamienicy przy Alei Solidarności 93. Wciąż kochamy, tęsknimy, pamiętamy… Każdego jednego dnia. 36 miesięcy. 156 tygodni. 1096 dni. Twoje serce nadal tu bije.

Emilian Kamiński patrzy na warszawiaków. Piękne upamiętnienie wielkiego artysty