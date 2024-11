Syn Emiliana Kamińskiego wspomina ostatnie chwile ojca. Bardzo smutne wyznanie

Emilian Kamiński był jednym z bardziej znanych polskich aktorów. Zagrał w wielu hitach, takich jak: "Kariera Nikosia Dyzmy", "U Pana Boga w ogródku" czy "Klan". Przez wiele lat związany był z Justyną Sieńćzyłło, z którą doczekał się aż dwóch synów - Kajetana i Cypriana. Kajetan udzielił niedawno przejmującego wywiadu dla cozatydzien.tvn.pl, w którym opowiedział o ostatnich chwilach życia ukochanego ojca.

Syn Emiliana Kamińskiego wyjawił, że był przy ukochanym ojcu w momencie, kiedy ten odszedł z tego świata. Kajetan wyznał, że chociaż wiedział, iż stan jego ojca nie jest najlepszy, to nie umiał przygotować się na najgorsze.

Syn Kamińskiego dodał też, że podziwiał ukochanego ojca. Według niego w wyjątkowy sposób podszedł do swojego umierania.

I gdy przychodzi taki czas, że wiesz, że będziesz odchodzić, na początku jest strach. Trudno się nie bać. I pamiętam, że powiedziałem tacie, żeby pokazał mi, jak można godnie odchodzić. No i pokazał mi... Zastanowił się nad tym 1-2 dni, ale pokazał, jak można się uspokoić w obliczu śmierci, co jest przerażające, bo jak się denerwujesz, to jest naprawdę trudne. A on pokazał mi właśnie, jak można to zrobić w ciągu paru godzin. Jak się można przed tym uspokoić. A to jest... Naprawdę, to nie jest takie proste. Szczególnie gdy ma się tak ciężką chorobę - mówił mężczyzna.