"Taniec z Gwiazdami": Blanka i Mieszko zachwycili!

Za nami szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Pary zatańczyły do największych hitów z kultowych bajek. Było kolorowo i wzruszająco. Niestety, każda bajka musi się kiedyś skończyć i 6 kwietnia z programem pożegnały się aż dwie pary! Decyzją jurorów i głosami widzów w nowych odcinkach nie zobaczymy już Magdaleny Narożnej z Piotrem Musiałkowskim oraz Oli Filipek z Wojciechem Kuciną.

W rywalizacji o Kryształową Kulę pozostało sześć par, wśród nich para numer jeden, czyli Blanka i Mieszko Masłowski. W niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczyli do utworu z bajki "Tarzan". Jurorzy byli zachwyceni!

Zawsze jestem poruszona opowieścią o Jane i Tarzanie. Bo przecież każda z nas tęskni za Tarzanem. Była dzikość, była spontaniczność, jestem pod wrażeniem - stwierdziła Ewa Kasprzyk.

Para otrzymała aż 38 punktów. Kolejne dwa punkty wywalczyli w pojedynku. Pod wrażeniem byli również widzowie, którzy chętnie wysyłali SMS-y na swoich ulubieńców. Tym samym Blanka i Mieszko przeszli do kolejnego odcinka.

"Taniec z Gwiazdami": Bolesna kontuzja Blanki

Podczas występu pary numer jeden nie dało się nie zauważyć, że Blanka nie miała na sobie butów do tańca na małym obcasie, tylko całkowicie płaskie. Reprezentantka Polski na Eurowizji zmaga się bowiem z kontuzją. Mimo bolesnego urazu nie zrezygnowała z występu w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", a na parkiecie zaprezentowała szereg skomplikowanych figur tanecznych.

W rozmowie z "Super Expressem" młoda piosenkarka wyznała, że podczas treningu do programu doszło do wypadku - partner Blanki upadł na nią z impetem.

Upadł mi na stópkę i takim swoim całym ciężarem... bum o parkiet. No i było mocne stłuczenie, ale wczoraj o to mocno dbałam, żeby po prostu mnie nie bolało. Smarowałam, chłodziłam... robiłam, co mogłam, wkładałam stopę do lodówki... żartuję i jest okej - powiedziała.

Blanka opowiedziała o relacji z mamą. Padły wzruszające słowa