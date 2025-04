Justyna Steczkowska zachwyciła w Holandii. Zagraniczni fani Eurowizji zbierają szczęki z podłogi

Justyna Steczkowska przygotowuje się do swojego występu podczas tegorocznej odsłony konkursu Eurowizja. Wokalistka jest obecna praktycznie na wszystkich imprezach poprzedzających to wielkie wydarzenie. Dała popis swoich umiejętności w Oslo, a teraz wystąpiła w Amsterdamie. Po jej występie rozbrzmiały gromkie brawa, zagraniczni fani byli zachwyceni. Czy Justyna Steczkowska ma szansę na zwycięstwo podczas Eurowizji 2025? Notowania mówią same za siebie.