The Voice Senior powraca! 7. edycja będzie pełna emocji. Majka Jeżowska i Łukasz Nowicki debiutują

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-01-02 14:19

Program "The Voice Senior" wraca na antenę TVP2 z przytupem. Kolejna, siódma edycja popularnej odsłony show, będzie pełna emocji, wzruszeń i historii uczestników, które poruszą nawet najtwardsze serca. W nowej roli zadebiutuje także Łukasz Nowicki, który stanie u boku Marty Manowskiej jako drugi gospodarz programu. - Fascynuje mnie dojrzałość - przyznaje aktor. Debiutem będzie mogła też pochwalić się Majka Jeżowska, która zasiądzie na jednym z fotelów jurorskich. Poznajcie szczegóły.

W sobotę, 3 stycznia 2026 roku, o godzinie 20:00 antena TVP2 rozbłyśnie blaskiem rozśpiewanych seniorów po 60. roku życia. Wszystko dlatego, że kultowy format "The Voice Senior" powraca wraz z 7. odsłoną, w której - jak zapowiadają organizatorzy - nie zabraknie wzruszeń, niezwykłych talentów i inspirujących życiowych historii. - "The Voice Senior" udowadnia, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. W najnowszym sezonie przed trenerami staną uczestnicy, dla których muzyka jest pasją całego życia, a scena - miejscem, gdzie czas przestaje mieć znaczenie - czytamy w informacji prasowej. 

Kto zasiądzie na fotelach trenerów 7. edycji "The Voice Senior"? Swój debiut w tej roli będzie miała wokalistka Majka Jeżowska. Po raz drugi w show pojawi się też Robert Janowski, natomiast Andrzej Piaseczny i Alicja Majewska będą trenować uczestników po raz czwarty. Wszyscy artyści będą dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem ze śpiewającymi seniorami. 

- "The Voice Senior" to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów - mówią przedstawiciele produkcji.

Co ciekawe, nie tylko wśród jurorów znalazły się debiuty. Zmiany dotkną też sferę prowadzących program. Obok Marty Manowskiej pojawi się ktoś nowy. Szczegóły poniżej.

Łukasz Nowicki i Marta Manowska poprowadzą "The Voice Senior" w duecie. Zaskakujące wyznanie aktora

W siódmej edycji talent show nie mogło zabraknąć prowadzącej "The Voice Senior" Marty Manowskiej, która zawsze z entuzjazmem poznaje nowych utalentowanych seniorów. U jej boku po raz pierwszy widzowie będą mogli natomiast zobaczyć Łukasza Nowickiego, dla którego możliwość poprowadzenia programu okazała się spełnieniem zawodowych marzeń. 

- Od lat nie mam telewizora i nie oglądam telewizji, ja ją jedynie tworzę. Ale jednym z nielicznych programów, który naprawdę lubię i który mnie interesuje, jest właśnie „The Voice Senior”. To format, który od zawsze marzyłem poprowadzić, bo wolę rozmawiać i poznawać ludzi 60 plus niż tych poniżej trzydziestki. Fascynuje mnie dojrzałość. Lubię patrzeć na twarze, na których widać prawdę, historię. Nie zawsze łatwą i radosną - wyznał niedawno Łukasz Nowicki.

Siódmą odsłonę "The Voice Senior" widzowie będą mogli oglądać od 3 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00 w TVP2 oraz na platformie TVP VOD. Artykuły na temat programu znajdziecie też w "Super Expressie" i naszym serwisie: www.se.pl.

Galeria zdjęć: The Voice Senior powraca! W 7. edycji nie zabraknie wzruszeń 

The Voice Senior powraca! W 7. edycji nie zabraknie wzruszeń
36 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Lubisz Łukasza Nowickiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

The Voice Senior