The Voice Senior powraca! 7. edycja będzie pełna emocji. Majka Jeżowska i Łukasz Nowicki debiutują

W sobotę, 3 stycznia 2026 roku, o godzinie 20:00 antena TVP2 rozbłyśnie blaskiem rozśpiewanych seniorów po 60. roku życia. Wszystko dlatego, że kultowy format "The Voice Senior" powraca wraz z 7. odsłoną, w której - jak zapowiadają organizatorzy - nie zabraknie wzruszeń, niezwykłych talentów i inspirujących życiowych historii. - "The Voice Senior" udowadnia, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. W najnowszym sezonie przed trenerami staną uczestnicy, dla których muzyka jest pasją całego życia, a scena - miejscem, gdzie czas przestaje mieć znaczenie - czytamy w informacji prasowej.

Kto zasiądzie na fotelach trenerów 7. edycji "The Voice Senior"? Swój debiut w tej roli będzie miała wokalistka Majka Jeżowska. Po raz drugi w show pojawi się też Robert Janowski, natomiast Andrzej Piaseczny i Alicja Majewska będą trenować uczestników po raz czwarty. Wszyscy artyści będą dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem ze śpiewającymi seniorami.

- "The Voice Senior" to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów - mówią przedstawiciele produkcji.

Co ciekawe, nie tylko wśród jurorów znalazły się debiuty. Zmiany dotkną też sferę prowadzących program. Obok Marty Manowskiej pojawi się ktoś nowy. Szczegóły poniżej.

Łukasz Nowicki i Marta Manowska poprowadzą "The Voice Senior" w duecie. Zaskakujące wyznanie aktora

W siódmej edycji talent show nie mogło zabraknąć prowadzącej "The Voice Senior" Marty Manowskiej, która zawsze z entuzjazmem poznaje nowych utalentowanych seniorów. U jej boku po raz pierwszy widzowie będą mogli natomiast zobaczyć Łukasza Nowickiego, dla którego możliwość poprowadzenia programu okazała się spełnieniem zawodowych marzeń.

- Od lat nie mam telewizora i nie oglądam telewizji, ja ją jedynie tworzę. Ale jednym z nielicznych programów, który naprawdę lubię i który mnie interesuje, jest właśnie „The Voice Senior”. To format, który od zawsze marzyłem poprowadzić, bo wolę rozmawiać i poznawać ludzi 60 plus niż tych poniżej trzydziestki. Fascynuje mnie dojrzałość. Lubię patrzeć na twarze, na których widać prawdę, historię. Nie zawsze łatwą i radosną - wyznał niedawno Łukasz Nowicki.

Siódmą odsłonę "The Voice Senior" widzowie będą mogli oglądać od 3 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00 w TVP2 oraz na platformie TVP VOD. Artykuły na temat programu znajdziecie też w "Super Expressie" i naszym serwisie: www.se.pl.

