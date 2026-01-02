Burza po romskim ślubie Viki Gabor! Gwiazda w końcu odpowiedziała hejterom

Julita Buczek
2026-01-02 13:03

Wyszła na scenę pewna siebie, zeszła w blasku fleszy, ale za kulisami jasno postawiła granice. Viki Gabor po występie na "Sylwestrze z Dwójką" krótko i dosadnie odniosła się do burzy, jaką w sieci wywołały doniesienia o jej romskim ślubie. Padły mocne słowa!

Viki Gabor była jedną z najmłodszych, ale i najbardziej wyczekiwanych gwiazd "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach. 18-latka na scenie dała niezły popis. Jednak tego wieczoru zainteresowanie mediów nie skupiało się wyłącznie na jej muzyce. Wszystko za sprawą medialnego zamieszania wokół jej życia prywatnego!  

Sylwester, scena i skandal. Viki Gabor zabiera głos po burzy wokół ślubu

Informacje o romskim ślubie Viki Gabor, do którego miało dojść pod koniec grudnia, wywołały prawdziwą lawinę komentarzy. Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych przez dziadka Giovanniego Trojanka błyskawicznie obiegło sieć. Część internautów nie dowierzała, sądząc, że to jedynie sprytna promocja nowego projektu muzycznego. Inni zaczęli snuć daleko idące teorie i spekulacje, często przekraczając granice prywatności. Była mowa o porwaniu, a nawet aranżowanym małżeństwie. 

Sama artystka postanowiła ograniczyć oficjalne wypowiedzi do minimum. Po zejściu ze sceny w Katowicach zgodziła się na krótki komentarz, wyraźnie zaznaczając, że nie zamierza szczegółowo omawiać swojej prywatności. Jednym zdaniem podsumowała to, co wydarzyło się w sieci.

Viki podkreśliła też, że osoby naprawdę zainteresowane jej światem powinny sięgnąć po muzykę, a nie plotki pojawiające się w sieci. Jej najnowszy album "Spektrum uczuć" ma być właśnie takim zapisem osobistych doświadczeń i przeżyć, do których dostęp mają tylko uważni słuchacze.

No, nie wiecie nic [przyp.red. o kulturze romskiej], ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu (...) Jestem osobą, która bardziej lubi pisać muzykę i śpiewać niż udzielać wywiadów. Nie czuję się komfortowo. Każdy to widzi, każdy o tym wie, nie będę tego ukrywać. Myślę, że dużo ludzi może się o mnie dowiedzieć ciekawych rzeczy poprzez moją muzykę. Dużo opowiadam na płycie "Spektrum uczuć", dużo jest tam ciekawostek z mojego życia prywatnego. Myślę, że warto posłuchać tych piosenek - powiedziała artystka w rozmowie z portalem eska.pl.

