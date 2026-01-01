Sylwester z Dwójką w Katowicach

Sylwester z Dwójką przyciągnął tłumy uczestników pod scenę oraz miliony widzów przed telewizorami. Nowoczesna realizacja, efektowna oprawa świetlna i odliczanie do północy stworzyły atmosferę prawdziwego święta.

Na scenie wystąpiła plejada gwiazd – od legend polskiej muzyki po młodsze pokolenie artystów. Publiczność zobaczyła m.in. Ich Troje, Marylę Rodowicz, Dodę, Justynę Steczkowską, Roxie Węgiel, Michała Szpaka, Dawida Kwiatkowskiego, a także zagranicznego gościa specjalnego – Stinga. Wśród nich nie mogło zabraknąć Viki Gabor.

Pierwszy występ Viki Gabor po romskim ślubie

Tuż przed sylwestrową nocą media obiegła informacja, że 18-letnia Viki Gabor wzięła romski ślub ze swoim partnerem Giovannim, starszym od niej o rok. Uroczystość miała charakter tradycyjny i symboliczny, a nie formalny w świetle polskiego prawa, jednak wiadomość i tak wywołała spore poruszenie.

Viki potwierdziła, że jest zaręczona i szczęśliwa. Niedługo później skasowała jednak wszystkie posty ze swojego profilu na Instagramie i zamiast zdjęcia profilowego pojawiła się czarna plansza. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co młoda gwiazda pokaże podczas występu sylwestrowego.

Niestety pojawiły się też niepokojące doniesienia z prób.

Nie oszukujmy się — ta próba nie wyszła w 100% idealnie. Dlaczego? Plotki mówią różnie. Jedni twierdzą, że Viki jest przeziębiona, inni — że to po prostu nie był jej dzień, a jeszcze inni, że na próbie nie chciała dawać z siebie 100%. Ale pamiętajmy jedno — to tylko próba. Mamy jednak przeczucie, że w Sylwestra Viki Gabor pokaże pełną moc i porwie publiczność tak, jak tylko ona potrafi

– czytamy na Instagramie Gwiazdywkamerze.

"Afera" i nowy wizerunek Viki Gabor

Na scenie Viki Gabor pojawiła się już po północy, choć wielu widzów czekało właśnie na ten moment. Artystka wykonała swój przebój "Afera". Uwagę przyciągał nie tylko sam utwór, ale też wyraźnie odmieniony wygląd piosenkarki. Viki zaprezentowała się w długich, różowych włosach oraz w płaszczu w panterkowy wzór. Stylizacja podkreśliła jej zamiłowanie do modowych eksperymentów i scenicznej odwagi.

Po występie w sieci pojawiły się różne opinie. Część fanów chwaliła artystkę za odwagę i energię, inni zwracali uwagę, że jej dyspozycja wokalna była nieco inna niż w poprzednich koncertach. Pojawiły się sugestie, że intensywne wydarzenia ostatnich dni mogły wpłynąć na jej formę.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowała się na scenie. Wygląda na szczęśliwią?

