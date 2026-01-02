Żarty się skończyły! Donald Tusk podjął decyzję ws. kiboli. Rzecznik rządu potwierdza

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-01-02 12:47

Wygląda na to, że kończy się czas pobłażliwości dla przestępców ubranych w szaty "patriotów" i kibiców piłkarskich. Donald Tusk wyraził się jasno. Kibole nie mogą liczyć na taryfę ulgową,. Do słów premiera odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka, który potwierdził, że "każdy, kto łamie prawo, musi spodziewać się ostrej reakcji państwa". Żarty ewidentnie się skończyły.

  • Premier Donald Tusk zapowiedział zaostrzenie polityki wobec przestępców, w tym kiboli, podkreślając, że nie będą oni mogli liczyć na bezkarność.
  • Reakcja ta najpewniej jest odpowiedzią na wzrost przestępczości związanej ze środowiskiem kibicowskim, w tym pobicia, napaści i handel bronią.
  • Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że państwo będzie ostro reagować na wszelkie przypadki łamania prawa, a środowiska kibolskie nie mogą czuć się bezkarne.

Donald Tusk vs. kibole

Donald Tusk nigdy nie miał łatwych relacji z kibicami. Widać to najlepiej po tym, jak polska publiczność reaguje na to, gdy premier pojawia się na trybunach. Szef rządu nie został oszczędzony nawet podczas wyjazdowego meczu z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata. Ordynarne transparenty i przyśpiewki na temat Donalda Tuska niestety coraz częściej pojawiają się na stadionach. Nie chodzi jednak o jakąś osobistą niechęć premiera do kibiców czy piłki nożnej. Przeciwnie, Donald Tusk sam jest kibicem i sam świetnie grał w piłkę, o czym świadczą zdjęcia z naszej galerii. Problemem nie są kibice, tylko kibole, z których spora część to zwykli, często bardzo niebezpieczni, przestępcy. W ostatnich miesiącach głośno było m.in. o pobiciu 12-latka, który kibicował innej drużynie, napaści na autokar z kibicami Rayo Vallecano, brutalnym pobiciu rosyjskiego opozycjonisty czy handlu bronią z Ukrainy.

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody
Pytanie 1 z 10
Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii?

Donald Tusk zapowiada dociśnięcie śruby. Kibole nie mogą liczyć na bezkarność

W swoim noworocznym orędziu Donald Tusk jasno dał do zrozumienia, że przestępcy, w tym kibole, na bezkarność liczyć nie mogą. Szef rządu podjął już decyzję.

Kibice obrażali Tuska na stadionie. Polacy zareagowali. Wymowne

Dociśniemy śrubę przestępcom wszelkiej maści - czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków czy skorumpowany polityk czy rosyjski bojówkarz. Każdy, bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje. Nie pozwolimy, żeby grupy przestępcze znów podniosły głowę, a na ulicę powróciła przemoc. Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa 

- podkreślił premier. Do jego słów odniósł się już rzecznik rządu Adam Szłapka. - Nie znam środowiska kiboli, ale każdy, kto łamie prawo, musi spodziewać się ostrej reakcji państwa. Nie będę tego interpretował, pan premier mówił wyraźnie o sabotażystach. Generalnie wiemy, że środowiska kibolskie, bo nie mówię o kibicach, poczuły się w ostatnich czasach bezkarne - zaznaczył w programie stacji Polsat News "Graffiti".

Pamiętamy sprawę 12-latka, który był na Pomorzu męczony, pamiętamy tę sprawę na Podlasiu, kiedy zaczęto przygotowywać tam ustawkę. Nie ma zgody na to, żeby łamać prawo w Polsce 

- dodał Adam Szłapka. Mamy tylko nadzieję, że rządowi nie zabraknie determinacji w ściganiu przestępców.

Galeria: Donald Tusk na trybunach z premier Litwy

Donald Tusk przyleciał na mecz Litwa - Polska
32 zdjęcia
Super Express Google News
ŻAKOWSKI: Donald Tusk jest ofiarą braku ludzi z silnymi charakterami w jego otoczeniu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADAM SZŁAPKA
DONALD TUSK
KIBOLE