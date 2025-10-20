Kibice obrażali Tuska na stadionie. Polacy zareagowali. Wymowne

Donald Tusk niespodziewanie znalazł się w centrum zainteresowania po meczu Litwa - Polska w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku. Polski premier był gościem litewskiej premier Ingi Ruginiene, ale jego obecność na stadionie w Kownie wywołała negatywną reakcję sporej części kibiców. W polskim sektorze pojawił się nawet skandaliczny transparent z podobizną Tuska z charakterystycznym wąsem i napisem o treści: "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski".

Tak kibice krzyczeli do Tuska w Kownie. Okrutne! Znana przyśpiewka sprzed lat wróciła

Kibice obrażali Tuska. Polacy zareagowali

W związku z tymi wydarzeniami agencja SW Research na zlecenie "Wprost" zadała Polakom pytanie: "Czy trybuny stadionów piłkarskich to miejsce na akcje polityczne?". Odpowiedź jest jednoznaczna.

Tylko 26 procent badanych uważa, że kibice mają prawo do politycznych manifestów. Aż 63,6 proc. respondentów twierdzi, że polityka nie powinna gościć na stadionach. Jedynie 10,4 proc. uczestników sondażu nie miało na ten temat zdania.

Donald Tusk zwrócił się do kibiców po meczu Litwa - Polska. Specjalny filmik

Sam Tusk z dużym spokojem przyjął wydarzenia w Kownie. Po meczu skupił się przede wszystkim na pozytywach - zwycięstwie Polaków, a także spotkaniu z grupą polskich dzieci z Wilna. Do negatywnej reakcji kibiców odniósł się dopiero po wielu zaczepkach.

"Pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. “Donald matole…” przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła - zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory. Nie tłumaczyłem haseł: “jazda z kur**mi”, “je**ć Izrael”, “policja je**na będzie” itp." - napisał wtedy premier na portalu X.