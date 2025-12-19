70 lat misji, 70 lat wsparcia. Ambasadorzy Totalizatora Sportowego wyróżnieni odznaką „Bene Merito”

Specjalne odznaczenia dla Ambasadorów Totalizatora Sportowego. Wśród wyróżnionych Lewandowski, Gortat, Żyła

Odznaka Honorowa „Bene Merito” (łac. Dobrze Zasłużonemu) to prestiżowe wyróżnienie nadawane od 2009 roku przez Ministra Spraw Zagranicznych osobom – zarówno obywatelom Polski, jak i innych państw – które swoją działalnością wzmacniają pozycję Polski na arenie międzynarodowej. – Sport i kultura to dziś jedne z najskuteczniejszych narzędzi soft power państw. Ambasadorzy Totalizatora Sportowego pokazują, że sukces, fair play i odpowiedzialność społeczna mogą być językiem, którym Polska mówi do świata – powiedział Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podczas gali jubileuszowej 70-lecia Totalizatora Sportowego.

– Siedemdziesiąt lat działalności Totalizatora Sportowego to historia ludzi i wartości. Od samego początku naszą misją było wspieranie sportu, a z czasem doszły do niej kultura i inicjatywy, które budują wspólnotę i wzmacniają pozycję Polski. Ambasadorzy Totalizatora Sportowego są najlepszym dowodem na to, że odpowiedzialny biznes może realnie wpływać na rozwój talentów i promocję naszego kraju na arenie międzynarodowej – powiedziała Beata Stelmach, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Odznaczenia „Bene Merito” trafiły do Ambasadorów spółki. Uroczystego wręczenia dokonał Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. W gronie uhonorowanych znaleźli się:

Andrzej Bargiel Marcin Gortat Dominik Kubera Robert Lewandowski Mikołaj Marczyk Bartłomiej Marszałek Jakub Matulka Piotr Michalski Aleksandra Mirosław Roman Paszke Jakub Przygoński Łukasz Różański Katarzyna Zillmann Piotr Żyła

Podczas jubileuszowej gali uhonorowano również pracowników Totalizatora Sportowego. Odznaczenia wręczyli Marta Cienkowska, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Jakub Rutnicki, Minister Sportu i Turystyki.

Totalizator Sportowy został powołany do życia 17 grudnia 1955 roku z misją odbudowy zniszczonej po II wojnie światowej infrastruktury sportowej. Z biegiem lat zakres wsparcia spółki objął również kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego oraz inicjatywy społeczne. Dziś Totalizator Sportowy jako największy mecenas sportu i kultury w Polsce, realizuje swoją misję wielowymiarowo – zarówno poprzez obowiązkowe dopłaty do funduszy celowych, jak i ze środków własnych. Ważnym elementem tej misji są Ambasadorzy Totalizatora Sportowego – przedstawiciele różnych dyscyplin, których osiągnięcia i autorytet potwierdzają skalę i znaczenie działań spółki.