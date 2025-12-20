Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" szykują się na narodziny pierwszego dziecka. Rolniczka przypadkiem zdradziła płeć?

Choć termin porodu zbliża się wielkimi krokami, Klaudia przyznaje z uśmiechem, że nie wszystko ma gotowe.

Ja zawsze twierdzę, że mam na wszystko czas. Tak samo było z weselem - dużo rzeczy robiłam na ostatnią chwilę, ale zawsze wychodziło

- mówi nam bohaterka "Rolnik szuka żony".

Najważniejsze jest jednak to, że w ich domu panuje już gotowość na nowego domownika. Pokoik dla dziecka jest już przygotowany i mogą przyjąć maleństwo w każdej chwili.

Polecamy: Ślub Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony". Były łzy, konfetti i suknia jak z bajki

Rady radami, ale mama wie najlepiej

Klaudia codziennie dostaje setki wiadomości od mam, które chcą podzielić się doświadczeniem. Te rady są dla niej miłe, choć nie zawsze spójne - jedna mama poleca jedno, inna sugeruje odwrotność. Dlatego bohaterka "Rolnik szuka żony" filtruje to przez własne odczucia.

Mówią mi: jak się urodzi dzieciątko, to ty już od razu będziesz wiedziała, co i jak. To jest intuicja mamy

- opowiada nam Klaudia.

Klaudia i Valentyn niebawem zostaną rodzicami

Klaudia i Valentyn tworzą piękną i wspierającą się parę. Rolniczka nie ukrywa, że mąż jest dla niej dużym wsparciem. Ona docenia jego obecność, a on nie ma wątpliwości, że przy dziecku chce być tak samo aktywny jak ona. Para wie, że czekają ich też trudniejsze momenty: nieprzespane noce, zmęczenie, stres. Ale zamiast straszyć się nawzajem, wolą patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Klaudia zmagała się z ogromnym zmęczeniem w ciąży. A co z zachciankami?

W rozmowie z "Super Expressem" Klaudia przyznała, że pierwsze miesiące ciąży były dla niej trudne. Rolniczka zmagała się z ciągłym zmęczeniem.

Bardzo dużo drzemek robiłam w ciągu dnia. To było takie dziwne. Bywało, że wstałam o 9, a nagle o 12 znowu idę spać. To był bardzo dziwny okres

- wspomina Klaudia.

Prawie, że na stojąco mogłaś zasnąć

- dodaje Valentyn.

Klaudię zaskoczyły też zmiany smakowe: choć uwielbia słodycze, przez pół ciąży w ogóle ich nie jadła. Niektórzy mogą uznać to za podpowiedź co do płci maleństwa. Ludowe porzekadła głoszą bowiem, że ochota na słodkie oznacza dziewczynkę, a na kwaśne chłopca. Czy tak będzie w przypadku Klaudii? Niebawem się przekonamy.

Przyszłym rodzicom życzymy wszystkiego najlepszego i mocno trzymamy za nich kciuki!

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" za chwilę zostaną rodzicami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.