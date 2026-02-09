Ale namiętność! Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś na zmysłowej fotce. Internauci patrzą na stopę!

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich związek przyciąga uwagę mediów i to nie bez powodu. Nie dość, że jest pełen miłości, to między partnerami aż buzuje od namiętności. A to wszystko mimo różnicy wieku, która wynosi 9 lat.

Para poznała się w 2020 r., a już rok później powitała na świecie synka Milana, który od razu stał się oczkiem w głowie rodziców. Przez pewien czas media spekulowały o tajnym ślubie aktorki i sportowca, ale w 2023 r. Włodarczyk i Karaś przyznali, że oficjalnie powiedzieli sobie "tak". Zdjęcia z uroczystości obiegły internet, wywołując lawinę gratulacji od fanów i kolegów z branży.

Zobacz także: Mąż Agnieszki Włodarczyk dał 14 tysięcy zł napiwku dostawcy jedzenia. Gwiazda nie była zadowolona!

Nie zawsze jest między nimi idealnie, jednak Włodarczyk i Karaś ostatecznie dochodzą do porozumienia. Ta dwójka kocha się na zabój. Zdjęcie, które właśnie umieściła na swoich instagramowych profilach to najlepszy dowód!

Namiętne zdjęcie... a internauci? Patrzą na stopę Włodarczyk

Włodarczyk wielokrotnie pokazywała w mediach społecznościowych, jak wspiera ukochanego podczas sportowych wyzwań, szczególnie gdy Karaś zmagał się z urazami, kontuzjami lub trudnymi momentami po zawodach. Aktorka nie szczędziła poruszających słów o tym, ile kosztują go przygotowania i zawsze podkreślała, że mimo siły jej ukochany to wciąż człowiek z krwi i kości.

Życie Karasia i Włodarczyk jest pełne wspólnych podróży, rodzinnych chwil i codzienności z synem Milanem. Ale to nie wszystko! Zakochani znajdują też czas tylko dla siebie. Kiedy w sieci pojawiło się namiętne zdjęcie aktorki i jej męża, w komentarzach zawrzało. Na fotografii widać Agnieszkę, która usiadła na Robercie okrakiem, a ten złapał ją za pośladki. Ufff, gorąco!

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk pochwaliła się teściową. Internauci byli w szoku. "Wygląda jak twój mąż w make-upie!"

"Moja duma. Moja siła. Mój dom" - napisał sportowiec o ukochanej.

Co na to internauci? Docenili miłosne ujęcie kochanków:

"To niesamowite jak pięknie mówisz o Agnieszce", "I tak każdy facet powinien patrzeć na swoją kobietę. Piękna ta wasza miłość", "Tak wygląda miłość", "Piękne słowa o żonie".

Ale patrzyli też... na stopę aktorki:

"Stopy to chyba 40", "Słabe, jak ludzie pokazują zdjęcie pokazujące uczucie, namiętność, a komentarze są o rozmiarze stopy", "Dopiero po komentarzach spojrzałam na stopy, ja to się zastanawiam gdzie cellulit? I nic a nic go nie ma".

Karaś rozwiał wątpliwości i wyznał, że Włodarczyk ma stopy w rozmiarze 38.

Zobacz także: Mama Agnieszki Włodarczyk zabrała głos w sprawie rozstania ze sporo młodszym mężem! Jednoznaczny wpis

Zobacz więcej zdjęć. Julia Wróblewska kupiła mieszkanie i zamieszka w nim z chłopakiem! Zobaczcie zdjęcia

Jak zmieniała się Agnieszka Włodarczyk?

20