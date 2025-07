Mama Agnieszki Włodarczyk ma sporo młodszego ukochanego

Anna Stasiukiewicz, znana jako mama Agnieszki Włodarczyk, w listopadzie 2023 roku poślubiła młodszego o ponad 30 lat Nadera. Ich związek od początku wzbudzał duże emocje, głównie przez znaczną różnicę wieku. Choć para wygląda na szczęśliwą, w internecie regularnie powracają plotki o kryzysie lub wręcz rozstaniu.

POLECAMY: Agnieszka Włodarczyk nie zamierza "starzeć się z godnością". Mówi o zabiegach, które robi

W odpowiedzi na najnowsze doniesienia o problemach w małżeństwie, Anna Stasiukiewicz opublikowała post w mediach społecznościowych. Pokazała czułe zdjęcia z mężem i dodała komentarz, w którym jasno odniosła się do tych pogłosek:

A ten film dla złośliwych i wścibskich ludzi... naprawdę muszę go pokazywać, że jest. Nie, nie zostawił mnie. Jakoś nie chce odejść. Może powinnam go zostawić, żeby was zadowolić

— napisała.

W ten sposób mama Agnieszki Włodarczyk stanowczo zdementowała plotki o rozstaniu i pokazała, że nie zamierza przejmować się hejtem.

Kim jest mąż Anny Stasiukiewicz? Pojawiły się sensacyjne informacje

Nie brakuje również doniesień medialnych na temat samego Nadera. W mediach pojawiły się sugestie, że mąż Anny Stasiukiewicz to arabski książę lub pochodzi z Turcji. Sama zainteresowana postanowiła raz na zawsze rozwiać wątpliwości:

Rozmawiamy po angielsku, a on nie jest Turkiem, jak pisano. Nader urodził się we Włoszech. Księcia bym nie chciała, a i księciunio nie chciałby mnie

— wyznała w rozmowie z ShowNews.pl.

Czy Agnieszka Włodarczyk akceptuje związek mamy?

Internauci często zastanawiają się, co na to wszystko Agnieszka Włodarczyk. Aktorka, która jest o 8 lat starsza od swojego partnera Roberta Karasia, nie zabiera publicznie głosu w sprawie małżeństwa mamy, co przez pewien czas tylko podsycało spekulacje o napiętych relacjach. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone. Nie należy zatem doszukiwać się konfliktów i warto pamiętać, że na miłość nigdy nie jest za późno. Pani Anne życzymy kolejnych cudownych lat u boku Nadera!

Jak zmieniała się Agnieszka Włodarczyk? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.