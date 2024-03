30-letni ojczym Agnieszki Włodarczyk jest tureckim księciem?! Cała prawda o ukochanym Anny Stasiukiewicz

Wygląda na to, że w rodzinie Agnieszki Włodarczyk kobiety nie zwracają uwagi na wiek przyszłego męża. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że gwiazda "13 posterunku" ma dużo młodszego męża, podobnie jak jej matka? 62-letnia Anna Stasiukiewicz wyszła niedawno za mąż za 30 lat młodszego Nadera. Jak się poznali? - Przez Facebooka i, żeby była jasność, nie chciałam go. Wiadomość od niego leżała w spamie, jak pięćdziesiąt innych od starających się i piszących do mnie komplementy mężczyzn. Nader też pisał, ale ja odpisywałam, że mnie młodzi nie interesują. Nie szukałam i nie chciałam młodego, jednak los mi spłatał figla... A że mam młodą duszę z pozytywnym nastawieniem, więc weszłam w to - powiedziała w rozmowie z ShowNews.pl.

Czy mężczyzna jest tureckim księciem, jak sugerują niektórzy? - On nie jest Turkiem, jak pisano. Nader urodził się we Włoszech. Księcia bym nie chciała, a i księciunio nie chciałby mnie - żartuje mamy Włodarczyk i dodaje, że związek nie zawsze usłany jest różami.

- Ja nikogo do niczego nie namawiam, a związek z młodym mężczyzną to dla mnie wcale nie rarytas. To nie jest łatwa droga. Ale póki istnieje uczucie warto być razem choć parę lat. Dopóki będzie kochał, szanował, będę z nim. A jak nie to droga wolna i będę życzyła mu szczęścia z młodą piękną kobietą. Nigdy nie biegałam za mężczyznami w żadnym wieku, co najwyżej akceptowałam, obserwowałam z przymrużeniem oka, czasem z nadzieją… Ale świat się bardzo zmienił. Kiedyś się dziwiłam jak byłam młoda, dzisiaj już nic mnie nie dziwi, bo ja sama zaskoczyłam siebie - dodała w ShowNews.pl.

Tak zmieniła się Agnieszka Włodarczyk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.