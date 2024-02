Agnieszka Włodarczyk ma ojczyma MŁODSZEGO od siebie o 10 lat! Jej matka, Anna Stasiukiewicz, wyszła za mąż za obcokrajowca

Agnieszka Włodarczyk i jej matka nie zawsze miały ze sobą dobry kontakt. Przełom nastąpił kilka lat temu. "U nas faktycznie bywało różnie, zdażyło nam się nawet 2 lata do siebie nie dzwonić i nie utrzymywać kontaktu. Miałam swoje powody, tak samo jak mama być może, ale dlaczego o tym piszę... Bo myślę, że niezależnie od innych zdań, niezależnie od podejścia do życia, do decyzji - mama jest jedna. Ależ mi odkrycie... a jednak! (...) Mama zawsze chce dobrze, tylko czasem nie potrafi tego przekazać tak, żeby nas nie zdenerwować" - napisała na Instagramie.

Anna Stasiukiewicz jest zakochana w swoim wnuczku, ale... nie tylko. Media donoszą, że kilka tygodni temu została żoną dużo młodszego obcokrajowca. Na jej prywatnym Instagramie znaleźć można wiele nagrań z jego udziałem. "Ta rolka jest dla tych, co potępiają, wtrącają się w czyjeś życie i oceniają, jakby ktoś ich słuchał. Hahaha, nic nie słyszę. I po co ta zazdrość? Zazdrość urodzie szkodzi" - brzmiał podpis pod jednym z nich.

Jak donosi serwis ShowNews.pl: "Mężczyzna ma świetny kontakt z 33-letnim przyrodnim bratem Agnieszki Włodarczyk, który niedawno obchodził urodziny i zaprosił do tureckiej knajpki mamę oraz ojczyma".

Innego zdania jest informator "Rewii". "Znajomi rodziny uważają, że ani aktorka, ani jej przyrodni brat nie są zachwyceni nieoczekiwanym ślubem mamy. Nie tylko dlatego, że jej świeżo upieczony mąż jest w wieku jej zięcia, ale również z powodu, że dzielą ich także różnice kulturowe. Do tego decyzję o ślubie podjęli po bardzo krótkiej znajomości" - możemy przeczytać.

Tak czy inaczej - gratulujemy!