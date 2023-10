W końcu! Agnieszka Włodarczyk wygadała się na temat ślubu. Taka wiadomość!

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Kiedy ślub?

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wkrótce wezmą ślub? Wszystko na to wskazuje. O sformalizowaniu ich związku mówiło się od dawna, ale jakoś dotychczas to się nie składało. Nawet po urodzeniu dziecka aktorka i triathlonista dalej żyli bez ślubu. Gdy w sierpniu pojawiły się głupie plotki o tym, że zakochani nie mają teraz głowy do zajmowania się organizacją ślubu, Agnieszka Włodarczyk wpadła w furię! Wygląda na to, że zawarcie związku małżeńskiego wkrótce stanie się faktem. Niedawno aktorka odwiedziła salon sukni ślubnych, a wcześniej Robert Karaś uchylił rąbka tajemnicy. - Ustaliliśmy z Agnieszką, że na koniec roku bierzemy ślub. Dokładnej daty nie zdradzę - informował sportowiec. Teraz sama Agnieszka Włodarczyk otworzyła się na temat ślubu.

Agnieszka Włodarczyk o ślubnych zabobonach, Robert Karaś ma szczęście

Aktorka przekazała fanom ważną wiadomość dotyczącą dziwacznych przesądów przedślubnych. - Wierzycie w te wszystkie przesądy przed ślubem? Trzymaliście się ich? Że Pan młody ma nie widzieć sukni? Że najlepiej jakby świadkowie nie byli parą? Że musi być coś pożyczonego, niebieskiego itd.? Ja kompletnie nie. Nie wierzę, w takie zabobony, urodziłam się 13 - napisała rozbawiona Agnieszka Włodarczyk. Robert Karaś pewnie się cieszy, że nie będzie musiał stosować się do tych osobliwych zabobonów. Ma facet szczęście! W naszej galerii prezentujemy romantyczne zdjęcia Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia.