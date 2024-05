Pilne! 15 lat po ślubie Cezary Pazura i Edyta oficjalnie to ogłosili. Totalny szok!

Serial "M jak miłość" to dla wielu Polaków najważniejszy serial w historii TVP. Gdy w 2000 roku wchodził na antenę, mało kto spodziewał się, że emitowany będzie dłużej niż kilka sezonów. Wiele osób obawiało się nawet, że "M jak miłość" zawinie się z TVP po jednym czy dwóch sezonach. W produkcji o Mostowiakach przewinęło się mnóstwo świetnych aktorek i aktorów, m.in. Teresa Lipowska, Dominika Ostałowska, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Pieńkowska, Witold Pyrkosz, Kacper Kuszewski, Robert Gonera, Mikołaj Roznerski czy Andrzej Młynarczyk. Czy z pary gwiazd "M jak miłość" umiesz wskazać, kto jest starszy? Pamiętaj tylko, że serialowy wiek nie oznacza wieku w prawdziwym świecie. Rozwiąż Quiz. Aktorki i aktorzy M jak miłość. Kto jest starszy? Kuszewski, Kożuchowska, Ostałowska, Roznerski. Przygotowaliśmy 18 pytań.

Quiz. Aktorki i aktorzy M jak miłość. Kto jest starszy? Kuszewski, Kożuchowska, Ostałowska, Roznerski Pytanie 1 z 18 Kto jest starszy? Kacper Kuszewski Mikolaj Roznerski Dalej

