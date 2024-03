Andrzej Sołtysik powraca do wielkiej telewizji! Wiemy, jaki program ma prowadzić

Przez serial "Klan" przewinęła się niezliczona ilość bohaterów. Nadawana w TVP od 1997 roku telenowela pełna była, jest i będzie niesamowitych zwrotów akcji. Z ekranu znikają niektóre postacie, ale na ich miejsce przychodzą nowe. Spora część legendarnej obsady "Klanu" już nie żyje, m.in. Halina Dobrowolska (serialowa Maria Lubicz), Zygmunt Kęstowicz (Władysław Lubicz), Agnieszka Kotulanka (Krystyna Lubicz) czy Andrzej Strzelecki (dr Koziełło). W tym, kto dla kogo jest kim w serialu "Klan", można się nieźle pogubić. Pamiętasz, kim jest Jerzy dla Władka, Rysiek dla Pawła czy Michał dla Jacka? Sprawdź, co pamiętasz z początków kultowej telenoweli TVP w naszym quizie. Rozwiąż QUIZ Klan. Mąż, syn czy brat? Kto jest kim dla kogo w kultowej telenoweli TVP? W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

QUIZ Klan. Mąż, syn czy brat? Kto jest kim dla kogo w kultowej telenoweli TVP? Pytanie 1 z 18 Michał dla Jerzego to: syn brat ojciec Dalej

