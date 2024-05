Britney Spears grozi bankructwo! "Roztrwoniła miliony, jest poza kontrolą"

Britney Spears przepuszcza swoją fortunę na prywatne samoloty, luksusowe hotele i wakacje w kurortach. Znajomi twierdzą, że grozi jej bankructwo

Fani Britney Spears (43 l.) są coraz bardziej zaniepokojeni stanem gwiazdy. Piosenkarka raz po raz rozbiera się do naga i pokazuje śmiałe fotki w mediach społecznościowych, potem kasuje konto na Instagramie, a następnie je reaktywuje. Co i rusz jest na nowych egzotycznych wakacjach, choć podkreśla, że do pracy w branży muzycznej wracać nie zamierza. Czy może sobie na to pozwolić? Ma teraz około 60 milionów dolarów. Nie są to miliardy... Ona może zbankrutować, nie rozumie wartości pieniądza - ostrzegają w amerykańskich mediach znajomi piosenkarki. „Ona nie ma pojęcia o pieniądzach” – mówi jeden z informatorów dla Page Six. „Przez ponad dekadę jej rachunkami bankowymi zajmowały się inne osoby, a każdy zakup trzeba było zgłaszać sądowi – nawet jeśli była to tylko paczka gumy do żucia. Ale teraz jest zdana na siebie. Nie jest spłukana, ale zdecydowanie mogłaby zyskać, gdyby bardziej ostrożnie wydawała pieniądze”. Jak dodają informatorzy amerykańskich dziennikarzy, Britney przepuszcza pieniądze na egzotyczne kurorty, w tym na Hawajach, w Polinezji Francuskiej czy w Meksyku. Podobno w zeszłym roku wydała „setki tysięcy dolarów” na jedną wycieczkę do Polinezji Francuskiej, płacąc ponad 23400 dolarów za noc.

Britney Spears uwolniona spod kurateli. Nowe życie gwiazdy

W 2008 roku Britney Spears trafiła do szpitala psychiatrycznego po tym, jak przeszła załamanie nerwowe. Sąd orzekł o ubezwłasnowolnieniu artystki, a kuratelę nad jej majątkiem powierzył jej ojcu. Po latach wyszło na jaw, że Jamie Spears kontrolował córkę pod każdym względem, podsłuchując ją, kierując jej karierą, podając jej potajemnie środki antykoncepcyjne i decydując nawet o kolorze ścian w jej pokoju. Po nagłośnieniu sprawy zajął się nią sąd. Gdy pozwolił Britney zmienić prawnika, to otworzyło jej drogę do wolności. Sędzia oficjalnie zniósł kuratelę ojca w 2021 roku. Britney cieszyła się i wzięła ślub z trenerem fitness Samem Ashgarim.

Burzliwe życie Britney Spears. Trzy śluby, dziwne zachowanie, nagość w sieci

Britney Spears od tamtej pory zakończyła małżeństwo w atmosferze skandalu. Powodem rozstania była nie tylko rzekoma zdrada piosenkarki, ale i dziwne zachowanie gwiazdy, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia i zmieniła imię na River Red, co wywołało liczne spekulacje na temat jej zdrowia psychicznego. Sam Ashgari i Britney Spears wzięli ślub w czerwcu 2022 roku, 14 miesięcy temu, po sześciu latach związku. Pierwszym mężem gwiazdy był znajomy z dzieciństwa Jason Alexander. Ich małżeństwo zawarte w Las Vegas przetrwało... 55 godzin. Drugim mężem był raper Kevin Federline (2004-2007), Britney ma z nim dwóch nastoletnich synów.

Sonda Pamiętasz początki Britney Spears? Tak Nie

Britney Spears is blowing through her $60M estate post-conservatorship — but she’s ‘not broke’ https://t.co/Hbw70z0FVQ pic.twitter.com/djKkqvtRXR— Page Six (@PageSix) April 29, 2024

QUIZ. Legendarne polskie przeboje rockowe lat 80. Sprawdź, czy znasz słowa piosenek Pytanie 1 z 10 Perfect - "Autobiografia". Jaki piec "bóg wie gdzie" stawiał ojciec bohatera piosenki? z kafli martenowski muranowski fałsz! w tej piosence nie ma mowy o żadnym piecu Dalej