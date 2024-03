Britney Spears poszła na całość! Tak goła jeszcze nie była, to szok

Britney Spears poszła na całość. Pokazała fanom wszystko, rozebrała się do naga na plaży i stanęła przodem do kamery. Chcieliście to zobaczyć?

Najpierw się rozbiera, potem fotografuje, a na koniec kasuje wszystko! Fani Britney Spears (43 l.) są coraz bardziej zaniepokojeni stanem psychicznym gwiazdy. Piosenkarka raz po raz rozbiera się do naga i pokazuje śmiałe fotki w mediach społecznościowych. Teraz to już nie są zdjęcia odsłaniające same pośladki. Tym razem Britney Spears poszła na całość. Zamieściła na Instagramie zdjęcia, na których stoi całkowicie naga frontem do osoby, która ją filmuje i fotografuje. Zasłoniła swoje wdzięki tylko malutkimi rysunkami przedstawiającymi czerwone usta... Widać praktycznie wszystko! "Bądź z ludźmi, którzy dokładnie wiedzą, jaka jest twoja prawda. Nie tylko Cię chronią, ale sprawiają, że wyglądasz baaaardzo pięknie” - wieszczyła przy tym piosenkarka... Potem skasowała wszystko, pozostawiając fanom jedynie możliwość poszukiwania screenów zrobionych zawczasu przez dziennikarzy i najbardziej zagorzałych miłośników wdzięków Britney.

Burzliwe życie Britney Spears. Trzy śluby, dziwne zachowanie, nagość w sieci

Britney Spears nie jest jednak całkowicie beztroska. Musi szykować się jednak na burzliwe finalizowanie małżeństwa. Sam Ashgari zamierza według TMZ podważyć zapisy w intercyzie, jaką podpisał przed ślubem w 2022 roku i chce dostać część około 70-milionowej fortuny żony. Powodem rozstania była nie tylko plotka o zdradzie piosenkarki, ale i tego rodzaju dziwne zachowanie gwiazdy, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia i zmieniła imię na River Red, co wywołało liczne spekulacje na temat jej zdrowia psychicznego. Sam Ashgari i Britney Spears wzięli ślub w czerwcu 2022 roku, 14 miesięcy temu, po sześciu latach związku. Pierwszym mężem gwiazdy był znajomy z dzieciństwa Jason Alexander. Ich małżeństwo zawarte w Las Vegas przetrwało... 55 godzin. Drugim mężem był raper Kevin Federline (2004-2007), Britney ma z nim dwóch nastoletnich synów.

Sonda Co dzieje się z Britney Spears? Nic szczególnego, to ekscentryczna artystka Popadła w obłęd Wierzę w teorię, zgodnie z którą to już wcale nie ona, a prawdziwa Britney zniknęła

Britney Spears shares fully nude thirst traps as she poses without a bikini on the beach again in since-deleted snaps: Britney Spears bared it all in even more gruesome thirst traps just days after sharing a series of… https://t.co/9vCDt0nq8N #Entertainment #Beach #bikini— WhatsNew2Day (@whatsn2day) March 14, 2024

QUIZ. Kim byłbyś w latach 80.? Ten quiz odsłoni szokującą prawdę! Pytanie 1 z 10 Jedziesz swoim Żukiem, gdy nagle zatrzymuje Cię milicjant. Wlepia mandat i poucza, byś na przyszłość nie jechał za szybko. Co robisz? Mam to gdzieś! Co będzie, to będzie! Mam w sobie szaleństwo! Sprawdzam w lusterku, jak tam moja nażelowana fryzura Pytam go, czy on w ogóle wie, kim ja jestem Dalej