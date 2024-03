Britney Spears znowu nago! Nie miała nawet majtek, są zdjęcia

Britney Spears znów pokazała się na plaży całkiem nago. Zdjęcie gwiazdy trafiło do sieci

Kolejny dzień, kolejne rozbierane zdjęcie Britney Spears (43 l.) na jej Instagramie. Sławna piosenkarka nie jest już w stanie zaszokować fanów niczym, bo pokazała im wszystko - i pokazuje nadal. Piosenkarka znana z takich hitów sprzed lat, jak "Toxic" czy "Oops, I did it again", ponownie uwieczniła się w stroju Ewy i wrzuciła fotki do mediów społecznościowych. Britney ponownie odrzuciła odzienie i pokazała się w stroju Ewy na rajskiej plaży, a nie we własnym domowym zaciszu, co oczywiście również jej się zdarzało. Na zdjęciu widać pośladki gwiazdy w całej okazałości. Niedawno na Instagramie Britney wylądowało bardzo podobne zdjęcie z piosenkarką w podobnej pozie. "Właśnie wylądowałam w Polinezji Francuskiej!!!" - podpisała je wówczas 43-latka. Gdzie bawi teraz? Trudno powiedzieć, ale wygląda na gołą i wesołą!

Rozwód Britney Spears. Będzie wojna o 70 milionów dolarów mimo intercyzy. Sam Ashgari chce ją podważyć

Britney Spears nie jest jednak całkowicie beztroska. Musi szykować się jednak na burzliwe finalizowanie małżeństwa. Sam Ashgari zamierza według TMZ podważyć zapisy w intercyzie, jaką podpisał przed ślubem w 2022 roku i chce dostać część około 70-milionowej fortuny żony. Powodem rozstania była nie tylko plotka o zdradzie piosenkarki, ale i tego rodzaju dziwne zachowanie gwiazdy, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia i zmieniła imię na River Red, co wywołało liczne spekulacje na temat jej zdrowia psychicznego. Sam Ashgari i Britney Spears wzięli ślub w czerwcu 2022 roku, 14 miesięcy temu, po sześciu latach związku. Pierwszym mężem gwiazdy był znajomy z dzieciństwa Jason Alexander. Ich małżeństwo zawarte w Las Vegas przetrwało... 55 godzin. Drugim mężem był raper Kevin Federline (2004-2007), Britney ma z nim dwóch nastoletnich synów.

