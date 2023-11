Britney Spears pokazała fanom NAGĄ PUPĘ! Co dzieje się z gwiazdą?!

Sekundy dzieliły go od spłonięcia żywcem! Operator dźwigu okrzyknięty bohaterem. WIDEO

Britney Spears całkiem naga! Wypięła gołą pupę do fanów! Piosenkarka przechodzi kryzys czy to "po prostu ona"?

Fani nie raz niepokoili się, gdy kompletnie goła Britney Spears wyskakiwała im z lodówki. Gwiazda po uwolnieniu się spod kurateli ojca rozmiłowała się z jakichś powodów w dość niepokojących nagich lub półnagich popisach na Instagramie. Britney kilka dni temu wrzuciła do sieci dziwne wideo, na którym wije się nago na łóżku, mówiąc dziwnym głosem: "Dzień dobry, dzień dobry!". Trzeba przyznać, że wygląda to trochę jak kadr z thrillera. Niedawno wybryków uwolnionej gwiazdy nie wytrzymał jej mąż. W sierpniu 29-letni Sam Ashgari złożył wniosek o rozwód, a jak plotkowało TMZ, trener fitness oskarża Britney o zdrady z gosposiem i ogrodnikiem... Ale Britney najwyraźniej dopiero się rozkręca! Teraz pokazała się na Instagramie całkowicie nago. Pośladki gwiazdy widać w całej okazałości. "To po prostu ja!!!" - podpisała zdjęcie zachwycona Britney.

Rozwód Britney Spears. Będzie wojna o 70 milionów dolarów mimo intercyzy. Sam Ashgari chce ją podważyć

Ale nowe życie Britney to nie rurki z kremem. Teraz szykuje się wielka wojna o pieniądze. Sam Ashgari zamierza według TMZ podważyć zapisy w intercyzie, jaką podpisał przed ślubem w 2022 roku i chce dostać część około 70-milionowej fortuny żony. Od miesięcy niemal nie mieszka w domu. Powodem rozstania ma być nie tylko plotka o zdradzie, ale i dziwne zachowanie Britney, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia i zmieniła imię na River Red, co wywołało liczne spekulacje na temat jej zdrowia psychicznego. Sam Ashgari i Britney Spears wzięli ślub w czerwcu 2022 roku, 14 miesięcy temu, po sześciu latach związku. Pierwszym mężem gwiazdy był znajomy z dzieciństwa Jason Alexander. Ich małżeństwo zawarte w Las Vegas przetrwało... 55 godzin. Drugim mężem był raper Kevin Federline (2004-2007), Britney ma z nim dwóch nastoletnich synów.

