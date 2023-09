Britney Spears tańczy na rurze w różu! Kusi fanów po rozstaniu z mężem

Rozpuszczał ludzi w kwasie, złapali go po 30 latach. Ukrywał się za szafą, teraz nie żyje!

Co tam się działo?!

Co się tam dzieje?!

Britney Spears wije się na rurze w skąpym bikini. Piosenkarka ruszyła na poszukiwania męża numer cztery

Tydzień bez wrzucania nagich lub półnagich zdjęć i filmów na Instagrama to dla Britney Spears tydzień stracony. Odkąd piosenkarka uwolniła się spod kurateli ojca, poświęca wiele czasu na pokazywanie swoich wdzięków w mediach społecznościowych. Fani nie raz niepokoili się, gdy kompletnie goła Britney wyskakiwała im z lodówki. W końcu wybryków uwolnionej gwiazdy nie wytrzymał także jej mąż. W sierpniu 29-letni Sam Ashgari złożył wniosek o rozwód, a jak plotkowało TMZ, trener fitness oskarża Britney o zdrady z gosposiem i ogrodnikiem... Czy najnowszym nagraniem na Instagramie Britney chce skusić nie tylko ogrodnika, ale i jakiegoś nowego kandydata na męża? Na filmie, który piosenkarka pokazała fanom widzimy, jak odziana w skąpe różowe bikini Britney tańcuje przy rurze w swojej własnej rezydencji. Jacyś chętni na zostanie mężem numer cztery?

Rozwód Britney Spears. Będzie wojna o 70 milionów dolarów mimo intercyzy. Sam Ashgari chce ją podważyć

Ale nowe życie Britney to nie tylko harce na rurze. Teraz szykuje się wielka wojna o pieniądze. Sam Ashgari zamierza według TMZ podważyć zapisy w intercyzie, jaką podpisał przed ślubem w 2022 roku i chce dostać część około 70-milionowej fortuny żony. Od miesięcy niemal nie mieszka w domu. Powodem rozstania ma być nie tylko plotka o zdradzie, ale i dziwne zachowanie Britney, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia i zmieniła imię na River Red, co wywołało liczne spekulacje na temat jej zdrowia psychicznego. Sam Ashgari i Britney Spears wzięli ślub w czerwcu 2022 roku, 14 miesięcy temu, po sześciu latach związku. Pierwszym mężem gwiazdy był znajomy z dzieciństwa Jason Alexander. Ich małżeństwo zawarte w Las Vegas przetrwało... 55 godzin. Drugim mężem był raper Kevin Federline (2004-2007), Britney ma z nim dwóch nastoletnich synów.

Sonda Czy Britney Spears przesadza wrzucając nagie zdjęcia na Instagrama? Tak, jest zbyt wulgarna! Nie, to tylko ludzkie ciało. Nie mam zdania.

QUIZ. Dokończ tekst tej piosenki Zrobisz to śpiewająco? Tylko największe polskie przeboje! Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst piosenki Skaldów: "Lampa na stole i krzesło i drzwi..." "Wszystko wskazuje, że mnie ktoś pokochał" "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" "Wszystko bym pokochał" Dalej