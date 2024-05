Nie żyje gwiazda "Gry o tron"! Wzruszające słowa męża. "Nie wiem, co zrobię"

To się stanie, jeśli Rosja napadnie na Polskę. Nie ma żadnych wątpliwości. "Czerwona linia"

To możliwe?

Nie żyje gwiazda "Gry o tron"

"Z ogromnym smutkiem i ciężkim sercem rozbitym na milion kawałków muszę ogłosić śmierć mojego kochanego męża i partnera życiowego, Iana Geldera. W grudniu u Iana zdiagnozowano raka dróg żółciowych, a zmarł wczoraj o godz. 13.07. Przerwałem pracę, by cały czas być przy nim, ale żadne z nas nie miało pojęcia, że ​​to wszystko potoczy się tak szybko. Przez 30 lat był moją absolutną ostoją (...). Był najmilszym, najbardziej hojnym i kochającym człowiekiem. Był wspaniałym aktorem i wszyscy, którzy z nim pracowali, byli poruszeni jego talentem i charyzmą. Szczerze mówiąc nie wiem, co zrobię bez niego u mojego boku. Z wielką odwagą i bez użalania się nad sobą radził sobie ze swoją straszliwą chorobą (...)" - napisał we wtorek wieczorem mąż Iana Geldera, Ben Daniels.

Zmarł słynny aktor. Rak zabrał go w pięć miesięcy

Ian Gelder zmarł zaledwie pięć miesięcy po tym, jak usłyszał straszliwą diagnozę. Polscy widzowie mogli go znać między innymi z roli Kevana Lannistera w "Grze o tron". Na koncie miał jednak mnóstwo innych ról, zarówno filmowych, jak i telewizyjnych. Był też aktorem teatralnym - występował w produkcjach na londyńskim West Endzie i Shakespeare's Globe Theatre. Jego kariera trwała ponad pięćdziesiąt lat, w tym czasie wcielił się w setki postaci.

'Game of Thrones' Star Ian Gelder Dead at 74 Five Months After Cancer Diagnosis: 'My Absolute Rock,' Says Husband https://t.co/kgep4UCBw8— People (@people) May 7, 2024