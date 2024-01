Gwiazdor "Beverly Hills, 90210" nie żyje! Kochały się w nim wszystkie nastolatki!

Przystojniak o śniadej cerze, burzy włosów i szerokim uśmiechu. David Gail był uwielbiany szczególnie przez żeńską część widowni, a na pewno pomagał w tym fakt, że grał w najbardziej znanych operach mydlanych i zawsze wcielał się w amantów. Polscy widzowie mogą go przede wszystkim kojarzyć z roli Stuarta Carsona, ukochanego, a potem narzeczonego Brendy Walsh (Shannen Doherty), jednej z głównych bohaterek serialu "Beverly Hills, 90210". Mogą go też pamiętać jako Deana Collinsa w serialu "Savannah". W miniony weekend w amerykańskich mediach pojawiła się informacja o śmierci gwiazdora. Miał zaledwie 58 lat.

Nie żyje gwiazda "Beverly Hills, 90210"

Jak podaje "The New York Post", gwiazdor odszedł nagle, na razie jednak do mediów nie dotarła informacja o przyczynach jego śmierci. W sobotę, 20 stycznia, we wzruszającym poście na Instagramie pożegnała go jego siostra, Katie Colmenares. "Nie było w moim życiu dnia, w którym nie byłoby Cię przy mnie. Zawsze mój skrzydłowy, zawsze mój najlepszy przyjaciel, gotowy stawić czoła wszystkiemu i każdemu. Zawsze będę Cię trzymać w moim sercu, cudowny, kochający, niesamowity, szalony człowieku, tęsknię za Tobą w każdej sekundzie".

David Gail grał w wielu amerykańskich operach mydlanych i popularnych serialach. Na swoim koncie ma między innymi role w: "General Hospital", "Doogie Howser", "JAG - Wojskowe Biuro Śledcze" czy "Ostry dyżur".

REST IN PEACE🕊️Tampa native and actor David Gail, known for his role in ‘Beverly Hills 90210,' dies at 58 https://t.co/uwdsBy5bUa pic.twitter.com/5KKTtJ2Bxi— WFLA NEWS (@WFLA) January 22, 2024

