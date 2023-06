i Autor: Shutterstock; Facebook

Zginęły cztery osoby

Horror w Londynie, nie żyje rodzina z Polski. "Monika W. zadźgana na śmierć". Policja nie szuka mordercy

35-letnia Monika W., Polka, która wraz z mężem i dwójką dzieci została w piątek (16 czerwca) znaleziona martwa w domu w zachodnim Londynie, zmarła w wyniku wielokrotnych ran zadanych ostrym narzędziem - przekazują brytyjscy śledczy i nie mają wątpliwości - to było morderstwo. Jednocześnie nie szukają zabójcy. Co się stało z Polakami? "To była urocza, cudowna rodzina" - mówią sąsiedzi.