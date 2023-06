Miały się bawić na weselu, spoczną w mogile. Syn polityka zmiótł pięć studentek z drogi!

Londyn. Ciała małżeństwa z dwojgiem dzieci w mieszkaniu. To Polacy [Zdjęcia]

Trudno uwierzyć w tę tragedię. Amerykańskie media donoszą o makabrycznym wypadku w Minnesocie, w wyniku którego zginęło pięć młodych kobiet pochodzących z Somalii: 17-letnia Sabiriin Ali; 20-letnie Sahra Gesaade i Salma Abdikadir oraz 19-letni Sagal Hersi i Siham Adam. Jak podaje "New York Post", cztery studentki i jedna uczennica wracały do domu z centrum handlowego w piątek (16 czerwca), po tym, jak robiły zakupy i zabiegi kosmetyczne, przygotowując się do wesela swojej przyjaciółki, zaplanowanego na sobotę.

Pędził 150 na godzinę. Nie żyje pięć młodych kobiet

Młode kobiety jechały spokojnie, gdy nagle w tył ich samochodu z ogromną prędkością wjechało inne auto i dosłownie zmiotło je z drogi. Wypadek wyglądał potwornie, moment, gdy kierowca pędzącego SUV-a uderza w samochód, którym jechały dziewczęta, został zarejestrowany. Nic nie dało się zrobić, wszystkie kobiet zginęły na miejscu. Jak podali przedstawiciele lokalnej policji, kierowca SUV-a został zidentyfikowany jako 27-letni Derrick John Thompson, syn byłego reprezentanta stanu Minnesota, Johna Thompsona. Mężczyzna jechał z prędkością ponad 150 km na godz., przekraczając dozwoloną prędkość o 65 km na godz.

Tragedia w USA. Pirat drogowy zmiótł z drogi pięć kobiet

On sam został ranny, mimo to, gdy się zatrzymał, wysiadł z auta i zaczął uciekać. Nie wiadomo, czy był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wciąż pozostaje w szpitalu. Okazuje się, że to drogowy recydywista. Ma na koncie liczne wyroki skazujące za prowadzenie pojazdu z cofniętym lub zawieszonym prawem jazdy. Ostatni zakaz prowadzenia pojazdów, jakim był objęty, skończył się zaledwie trzy miesiące temu.

WARNING: Disturbing video shows moment of impact from reckless driver speeding & running a red light before killing five people and fleeing the scene. Sources have identified the driver as Derrick John Thompson, the son of former DFL state Rep. John Thompson. pic.twitter.com/JVvNDwuaOV— Liz Collin (@lizcollin) June 18, 2023

